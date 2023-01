W3haus é agência escolhida pelo Open Insurance

Ter acesso fácil, descomplicado e com um conteúdo objetivo e transparente é tudo o que o consumidor busca nos tempos atuais. É o que oferece o Open Insurance, novo ecossistema de compartilhamento de dados que reúne os principais players do mercado em um único ambiente de sistema de seguros, incentivando a utilização desses serviços relacionados, além de promover inovação e competitividade. E, agora, a W3haus passa a ser a agência responsável pelo atendimento da conta do Open Insurance do Brasil.

Após concorrer com outras quatro empresas, em um processo que durou mais de dois meses, a agência do Ecossistema Haus do Grupo Stefanini foi a escolhida para atuar na comunicação digital a partir da criação de conteúdos para o portal desta nova e revolucionária forma de contratar seguros no Brasil. A W3haus saiu na frente ao apresentar logo na etapa inicial um direcional criativo de plano estratégico de comunicação, que foi além do que o produto oferece, com análise por categorias atuantes e insights mais genuínos.

“Foi um processo bastante disputado em que pesou como diferencial de entrega o mergulho que nossa equipe fez para entender a complexidade desse universo tão singular e que reflete diretamente nos resultados dos negócios”, afirma Enéias Brum, diretor de Planejamento da W3haus. “Isso foi determinante para conquistarmos esse novo cliente”, reforça.

Para o consumidor, assim como o Open Banking, O Open Insurance chega para revolucionar o mercado, além de ampliar e simplificar as relações com bancos. É um serviço onde o usuário assume o controle de suas escolhas (que contemplam, por exemplo, ofertas de seguros de carro, de vida, de viagens, de acordo com o perfil contratado) por meio de um sistema inovador na operacionalização e centralização de dados com total segurança e privacidade. O compartilhamento de dados é gratuito e digital, e acontece somente com a autorização exclusivamente nos canais oficiais das sociedades participantes. Trata-se de um modelo transparente, ágil, com várias opções para as necessidades do consumidor.

Para o mercado segurador participante, é uma forma moderna e sólida de oferecer seguros por meio de uma iniciativa da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que operacionaliza e padroniza e compartilhamento de dados e serviços, via abertura e integração de serviços. Com isso, o Open Insurance promove a livre concorrência com uma ampla gama de melhores ofertas e serviços de produtos para o usuário final.

A W3haus já iniciou os trabalhos para a entrega do planejamento anual do Open Insurance, seguindo um cronograma, com elaboração do brandbook, para produzir conteúdo e banners para o portal, que inclui a participação de seguradoras, sandbox, sociedades iniciadoras de serviço de seguro, insurtechs e outras organizações autorizadas. É um trabalho conjunto em sistema de Seguros Aberto, que funciona como um ecossistema de compartilhamento e circulação de dados por meio de APIs abertas, permitindo uma escolha livre, porém com consentimento do consumidor e seguindo todas as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

“É um projeto que estamos muito satisfeitos em atuar e focados em preparar ações que possam incrementar a chegada da Open Insurance no mercado”, finaliza Rafael Macedo, CEO da W3haus.

N.F.

Revista Apólice