Vencedores recebem 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros

A cerimônia de entrega do 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros, que busca fomentar a produção acadêmica e a inovação no setor, será realizada no dia 24 de janeiro, às 17h, no Auditório da FGV, no Rio de Janeiro. A premiação foi desenvolvida pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) em parceria com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), a FGV (Fundação Getulio Vargas), e o Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).

Os prêmios serão entregues nas categorias Trabalho de Graduação, voltado para os estudantes universitários, e Pesquisa Científica, voltada para os pesquisadores de ensino superior e pós-graduação. A seleção dos trabalhos premiados foi realizada por uma banca julgadora composta por especialistas que atuam no setor de seguros e resseguros indicados pela Susep e CNseg, além de acadêmicos da FGV e do Insper. Os trabalhos ajudarão a potencializar a educação securitária no país e vão contribuir para aprimorar a regulação e a supervisão de seguros e resseguros no Brasil. Já é possível conferir a lista dos trabalhos selecionados neste link.

“O prêmio tem o intuito de incentivar a produção acadêmica e a pesquisa para o desenvolvimento do setor brasileiro de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Adicionalmente, tornou-se um canal para a promoção da educação securitária em nosso país”, afirma Carlos Queiroz, superintendente da Susep. Para ele, o diálogo entre reguladores, seguradores e acadêmicos é fundamental para incentivar o desenvolvimento do setor. “Os estudos tratam de diversos temas do setor e contribuem para a inovação, bem como para ressaltarmos à sociedade e ao poder público o quanto os mercados supervisionados pela entidade podem oferecer à economia brasileira, impulsionando seu crescimento”.

As pesquisas e monografias vencedoras tratam de diversos temas relacionados à indústria de seguros: precificação, taxas de mortalidade, indenização de seguros agrícolas, estudos de caso voltado para seguros de automóveis, entre outros.

