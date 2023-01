Veja como participar do Prêmio Sou Segura

Já estão abertas as inscrições para a edição 2022-2023 do Prêmio Sou Segura, premiação que reconhece o protagonismo de mulheres e suas empresas.

O prêmio tem como objetivo valorizar e incentivar os esforços das empresas e profissionais de seguros que melhor desenvolvem a cultura da equidade de gênero e promovem o empoderamento de mulheres.

Veja como funcionará a premiação

Esta edição conta com a novidade de premiar e dividir os concorrentes em três grupos, para ampliar as possibilidades da sua empresa ser contemplada.

1 – Pequenas: de 01 a 99 colaboradores

2 – Médias: de 100 a 999 colaboradores

3 – Grandes: acima de 1.000 colaboradores

Cada grupo concorrerá ao Prêmio nas seguintes categorias:

1 – WALK THE TALK

Empresa referência no setor, que colocou em prática políticas de inclusão com o melhor percentual de mulheres na liderança.

2 – FOCO NELA

Empresa com a mais completa estratégia para o desenvolvimento de mulheres, com o maior número de ações e investimentos em treinamentos, mentorias e coaching, dentre outros benefícios para o crescimento profissional.

3 -CONTEÚDO BASE DE TUDO

Empresa que mais investe na sensibilização e conscientização do tema da diversidade no cotidiano da companhia.

4 -ELES NA CONVERSA

Empresa que mais estimula a participação masculina nos temas relacionados a gênero, como paternidade participativa, licença-paternidade estendida e outros.

5 – RRR

Reconhecer, Redistribuir e Remunerar:

Para a empresa que possua estratégia completa de equidade no período em análise.

Nesta edição 2022-2023 teremos ainda três “Premiações Especiais”:

Mulher Destaque

Premia a mulher que mais se destacou no ano no mercado de seguros. As finalistas são indicadas pelas empresas participantes e a escolha é feita por votação nas redes sociais da Sou Segura. (Não é permitida a indicação de uma mulher de sua própria empresa e/ou que faça parte da diretoria ou do Conselho da entidade).

A CEO Destaque e o CEO mais inclusivo

Os líderes que mais se destacaram no ano serão indicados automaticamente pelas ações que cada empresa praticou e comprovou ao longo do ano de 2022.

Os ganhadores serão divulgados no SOU SEGURA SUMMIT 2023, que acontece nos dias 7 e 8 de março de 2023, em São Paulo, durante o “Dia Internacional da Mulher”.

O regulamento completo da premiação está disponível neste link. As inscrições estão disponíveis nesse site.

N.F.

Revista Apólice