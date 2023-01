Tokio Marine lança página com foco em sustentabilidade

Com a premissa de ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária e seguindo as determinações da Circular nº 666 da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que discorre sobre o marco regulatório de sustentabilidade para o setor de seguros, a Tokio Marine anuncia o lançamento da página Tokio Sustentabilidade, espaço que reunirá todas as informações sobre as iniciativas da companhia norteadas pelas melhores práticas ambientais, sociais e de governança. A novidade está alinhada ao Tokio ESG, pilar estratégico que visa amplificar ainda mais as ações da empresa em cada uma dessas frentes.

Os visitantes da página, que está hospedada no site da seguradora, ainda podem conferir um vídeo com o Manifesto Tokio ESG , no qual é apresentado o conceito de cuidar da companhia, caracterizado pela promoção do desenvolvimento sustentável.

Para a diretora de Planejamento, Sustentabilidade e Pessoas da empresa, Luciana Amaral, essa é mais uma iniciativa em prol da transparência do trabalho que a seguradora desenvolve. “Queremos expandir o olhar que temos sobre sustentabilidade para além da condução do negócio em si. Somos uma empresa que oferta e desenvolve produtos de seguros, mas estamos engajados em ser cada vez mais sustentáveis e em compartilhar essa diretriz com os nossos parceiros de negócios, clientes e a sociedade em geral”, pontua a executiva.

Entre as principais ações de engajamento social realizadas pela companhia nos últimos anos estão projetos de inclusão, como o Sementes do Brasil, que oferece oportunidade de educação para jovens entre 15 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social; a Universidade Corporativa Tokio Saber, que incentiva o autodesenvolvimento e formação dos colaboradores; ações de diversidade, como a Tokio com Todos, que agrega uma série de iniciativas que visam a promoção do tema como, por exemplo, a contratação de profissionais com mais de 50 anos por meio do projeto Toque de Vivência e também o atendimento em libras realizado pela área de Contact Center. Além disso, por meio do Tokio do Bem, programa interno de incentivo ao voluntariado, os colaboradores têm a oportunidade de participar de uma série de iniciativas voltadas a melhorar a qualidade de vida de diversos grupos sociais.

A companhia também mantém patrocínios e apoios a projetos renomados, como o Teleton e a plataforma Abre Portas, do Instituto de Quimioterapia & Beleza, que promove a recolocação de profissionais com câncer no mercado de trabalho e o apoio ao Co-League, projeto do voleibol brasileiro com iniciativa social. Já no setor ambiental, a Tokio Marine se compromete em restringir a contratação de seguros novos de indústrias que utilizam carvão como combustível; promoveu no último ano o descarte sustentável de mais de 400 toneladas de materiais destinados à reciclagem provenientes de veículos sinistrados e sucateados, entre outras ações.

N.F.

