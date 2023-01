SulAmérica disponibiliza novo fundo em parceria com a Quasar Asset

Compartilhar no

A SulAmérica Investimentos lançou em novo fundo de previdência em parceria com a Quasar Asset. O produto SulAmérica Quasar Prev FI RF Crédito Privado busca o retorno de 100% do CDI e mais 1% ao ano, por meio de alocação em ativos como debêntures, letras financeiras, CDB’S e FIDC’s de baixo risco de crédito (limitado a 20%).

Com taxa de administração de 0,9% a.a., o fundo possui alocação em caixa limitada entre 10% e 20% do patrimônio, liquidez em D+7, classificação de risco baixo e é destinado a investidores no geral. A novidade surge como uma opção para aqueles que buscam retornos significativos e uma carteira diversificada.

