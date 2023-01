SulAmérica anuncia dois novos CEOs

Compartilhar no

Raquel Reis Giglio é a nova presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica. A executiva retorna à companhia após a integração da SulAmérica ao Grupo D’Or. Raquel atuou por mais 10 anos na SulAmérica, saindo em fevereiro de 2022 para assumir a vice-presidência da Rede D’Or. Marcelo Mello, até então vice-presidente, passa a responder como presidente da SulAmérica Investimentos. Mello atua na companhia desde 1997.

Com foco na área de saúde e uma sólida experiência no mercado de seguros desde o início de sua carreira, Raquel era vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica até fevereiro de 2022. Em 2018, foi premiada como a “Mulher de Seguros de Ano” pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz em voltar para a seguradora com um novo desafio”, disse Raquel. “Vamos seguir atuando para democratizar o acesso à saúde, investindo em inovação e com bastante foco nos resultados. Queremos também fortalecer ainda mais nossa relação com os corretores de seguros, nossa principal força de venda.”

Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo Mello passa a responder como presidente da SulAmérica para Vida, Previdência e Investimentos. “É uma grande oportunidade e responsabilidade assumir a presidência desta frente de saúde financeira. E agora com a D’Or certamente vamos acelerar nosso crescimento”, declarou Mello.

As mudanças organizacionais buscam trazer mais agilidade e autonomia para a nova fase da SulAmérica, cuja compra pela Rede D’Or foi aprovada pelo CADE e ANS em dezembro de 2022.

Ricardo Bottas deixou a cadeira de presidente executivo e agora segue apoiando a integração como conselheiro consultivo da seguradora.

N.F.

Revista Apólice