Sompo Seguros debate atendimento humanizado no reparo automotivo

A Sompo Seguros S.A, como parte de suas políticas de governança na cadeia de fornecimento, promoveu recentemente um encontro com representantes das Oficinas Referenciadas em sua sede em São Paulo (SP) para debater as melhores práticas voltadas à cultura da Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I), bem como valores como respeito e empatia nas organizações. Na ocasião, foram abordados, além de aspectos técnicos (reparabilidade, fornecimento de peças e procedimentos para vistoria de imagem, por exemplo), temas como a importância da recepção e atendimento qualitativo, humanizado e inclusivo aos segurados, comunicação proativa e empatia com o cliente, entre outros.

“As Oficinas Referenciadas têm a confiança da companhia por conta da excelência na qualidade do serviço prestado ao segurado. Por conta disso, promovemos esse diálogo para destacar a essas empresas, os valores da companhia e nosso foco centrado no cliente”, destaca Andreia Paterniani, diretora da área de Sinistros da seguradora. “Mais de 60% dos sinistros do ramo Automóvel são atendidos por meio das Oficinas Referenciadas. É importante que o segurado tenha a melhor experiência em sua jornada e, ao mesmo tempo, encontre um atendimento humanizado, respeitoso e inclusivo”, observa.

“Cada vez mais a disseminação de condutas inclusivas será considerada nos processos de governança e gestão da cadeia de suprimentos nas organizações”, considera Alfredo Lalia Neto, presidente da companhia. “Trabalhamos para que a postura da companhia, bem como sua cultura, políticas e valores sejam claramente percebidas interna e externamente. Parte do trabalho de assumir compromisso com as questões de DE&I é adotar iniciativas que, por meio do exemplo e do diálogo, influenciem comportamentos para que possamos caminhar para uma sociedade mais justa, equânime e inclusiva”, conclui.

Vale considerar que, desde 2018, a Sompo Seguros conta com uma área específica voltada à Diversidade, na qual atua sob os pilares: Gênero, Gerações, Raças e Etnias, Pessoas com Deficiência (PcDs) e LGBTI+. Entre outras iniciativas, a companhia é signatária de compromissos como o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a sua agenda de trabalho expressa nos 10 Compromissos e os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres e Pacto Global.

DE&I na cadeia de fornecimento

A pesquisa Diversidade, Equidade e Inclusão nas Organizações 2022, feita pela consultoria Deloitte junto à 374 empresas de diferentes ramos de atividade, aponta que 28% das respondentes adotam aspectos de diversidade e inclusão na gestão da cadeia de fornecimento/suprimentos e outros 31% adotarão nos próximos dois anos. O relatório ressalta a importância de atentar para esses aspectos num contexto de negócios no qual as empresas cada vez mais operam em conjunto.

