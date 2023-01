Sem burocracia: Aggilizador, sistema de multicálculo

Com cada vez menos tempo a perder com burocracia, a automatização de processos em todos os setores do mercado tem facilitado a vida de quem tem uma demanda de trabalho cada vez maior. Com grande concorrência e clientes cada vez mais exigentes, que deixam de adquirir uma apólice de seguro pelo fato de continuar sendo, aparentemente, um processo burocrático, os corretores precisam de ferramentas ágeis e confiáveis. Esses profissionais atualmente possuem muitas funções, por isso, geralmente, delegam esses cálculos para os vendedores, experts em ramos do universo securitário, como coberturas de automóveis, por exemplo.

Pensando em todo esse contexto, a Agger, especialista em softwares para corretores de seguros, com mais de 27 anos de história e líder nacional com aproximadamente 15% do mercado, trabalha para simplificar a comunicação entre corretores e seguradoras, fazendo essa intermediação de forma online e em poucos minutos: aí nasceu o Aggilizador.

Solução

O sistema de multicálculo é o único do mercado que atende 14 ramos, em 35 seguradoras e, principalmente, faz o entendimento dos ramos e de como eles funcionam em cada seguradora e transcreve para o usuário em um formato muito simples, no qual é possível comparar o valor e coberturas em várias seguradoras, em menos de um minuto.

O software foi desenvolvido internamente, com o objetivo de melhorar a interface e entendimento dos usuários. Com o seu time de TI e percepção do mercado, a Agger uniu ramos em que já trabalhava de forma eficiente, com fácil preenchimento por parte do corretor parceiro.

Dessa forma, tanto o corretor quanto o funcionário podem atender seus clientes de maneira eficaz e com rapidez, trazendo as melhores cotações, nos 14 ramos disponíveis. O multicálculo da Agger conta com cálculos de cotações para seguros de automóvel (particular), táxis, veículos de transporte via app, caminhões, motos, bikes, além de outros como seguros residencial, empresarial, condomínio, aluguel, vida, vida global, acidentes pessoais individual e seguro-viagem.

Hoje, no Brasil, a grande maioria das pessoas tem como valor de referência de seguros no geral (independentemente do ramo) o valor do automóvel. Sabemos que isso não transmite a realidade, já que existem vários outros ramos de seguros cujos valores são muito mais acessíveis. Além disso, por meio da nossa ferramenta de multicálculo passam mais de 35 milhões de cotações por mês, sendo que 98% delas foram de automóveis.

Diante desse cenário, identificamos uma oportunidade de estimular e auxiliar o corretor a ampliar sua carteira, consequentemente vender mais e tudo isso com

apenas alguns cliques. Com isso, criamos o multiproduto: ao cotar o automóvel e com apenas mais algumas perguntas complementares, o corretor pode oferecer nesse momento da negociação, o seguro de vida e/ou o residencial. O Aggilizador já conta com estes ramos há algum tempo, porém de forma separada. Ao criar essa funcionalidade de multiproduto, o percentual de cotações de automóvel no multicálculo caiu de 98% para 90%. Trata-se de um resultado muito benéfico principalmente para o corretor, mas também para o mercado com a visibilidade maior desses outros ramos.