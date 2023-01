Seguros Unimed lança plataforma para vendas de seguro-saúde para PMEs

A Seguros Unimed vem investindo cada vez mais em seu parque tecnológico com a implementação de sistemas e ferramentas que contribuam para apoiar as vendas e também garantir mais sustentabilidade aos negócios. Nesse contexto, a seguradora acaba de anunciar o lançamento da plataforma “Acelera”, que é focada nas vendas de seguros-saúde para PMEs e permite que o corretor conclua uma contratação de até 99 vidas em poucos minutos.

A Acelera está hospedada dentro do Portal do Corretor e, ao acessá-la, o parceiro encontrará a opção de fazer uma simulação da contratação do plano, ou partir diretamente para a venda. Ao inserir o CNPJ da empresa para dar início à operação, alguns campos de informações do cadastro já são inseridos automaticamente, o que torna o processo muito mais rápido. Após essa etapa, feita em poucos minutos, o cliente recebe a proposta por e-mail e já pode preencher o questionário de saúde.

O lançamento da nova plataforma é uma das ações implementadas pela diretoria de Mercado e Tecnologia para alavancar os negócios da Superintendência Comercial PME e Adesão. De acordo com Wilson Leal, diretor de Mercado e Tecnologia na Seguros Unimed, essa carteira de clientes foi estratégica para a Companhia em 2022 e seguirá no foco comercial para 2023, com expectativa de um crescimento de receita em cerca de 20% ao longo do ano.

“Essa é mais uma entrega do nosso time, que tem investido fortemente em recursos para geração de novos negócios. Com o uso de uma ferramenta ágil e mais intuitiva, os corretores poderão fazer o processo mais tranquilamente e ainda aumentar o número de vendas de planos para PMEs. Na Seguros Unimed, trabalhamos em via de mão dupla com nossos parceiros. Por isso, enxergamos grande valor no desenvolvimento de soluções que os ajudem em suas atividades e incentivem a melhorar cada vez mais”, comenta o executivo.

A princípio, a Acelera estará disponível apenas para vendas em São Paulo e Distrito Federal no segmento saúde PME. Dentro dos próximos meses, também estará disponível para a utilização de parceiros de todas as nossas regiões de comercialização no Brasil.

N.F.

Revista Apólice