Seguro é aliado contra imprevistos de viagem

As férias de fim e início de ano são, em geral, o período em que os aeroportos registram maior movimentação. As pessoas se preparam para visitar amigos e familiares que moram distante ou até mesmo para conhecer novos destinos nas férias de verão. Mas, com a grande movimentação, alguns imprevistos podem surgir, como cancelamentos de voos pelos mais variados motivos, além de extravio ou perda de bagagem. Segundo Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, quem tem um seguro viagem contratado está mais preparado para enfrentar esses contratempos.

“Nessa retomada do turismo após as restrições impostas pela pandemia, observamos que o seguro viagem passou a ser encarado como um investimento necessário para um passeio mais tranquilo. Na Bradesco Vida e Previdência, por exemplo, entre janeiro e setembro de 2022, registramos aumento de mais de 126% na procura pelo produto. E, ao contrário do que muitos pensam, esse instrumento não deve ser contratado apenas para viagens internacionais. Para quem está planejando um passeio pelo Brasil, ele pode ser um grande aliado contra imprevistos”, explica Castello.

Além das já conhecidas assistências para casos em que o viajante necessita de apoio médico ou odontológico, contribuindo para preservar o orçamento da viagem, o seguro inclui uma série de coberturas e assistências para outros imprevistos. Confira:

Atraso ou cancelamento de voo

Ao planejar uma viagem, ninguém deseja ter o voo cancelado ou adiado, mas essa é uma possibilidade que sempre deve ser levada em conta. “Com a cobertura por atraso ou cancelamento o segurado pode solicitar reembolso ou remarcação da passagem sem problemas”, explica o diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Extravio ou perda de bagagem

Imagina chegar ao seu destino e descobrir que a sua bagagem não está lá com você? Casos de perda ou extravio de bagagens estão cobertos pelo seguro viagem. “Em situações como essas, o viajante recebe uma indenização para repor os itens mais essenciais para poder prosseguir com o passeio enquanto sua bagagem é localizada”, afirma Castello.

Hospedagem PET

Essa assistência é perfeita para aqueles momentos em que o animal de estimação não poderá viajar com os seus donos. “Muitas vezes, o destino que desejamos conhecer não é tão amigável para os pets. Quando não temos um local para deixar os animaizinhos de estimação, essa assistência pode ser de grande utilidade”, conclui Castello.

Além disso, todos os planos de seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência contam com cobertura para Covid-19, incluindo não apenas despesas médicas, mas também estadia prolongada, caso necessário.

