Seguro para profissionais autônomos

A IZA é uma seguradora com forte pilar tecnológico, que nasceu com o objetivo de atender a uma camada da população que não recebia nenhuma oferta das seguradoras tradicionais: os profissionais autônomos, como entregadores, motoboys, pintores, marceneiros, caminhoneiros, motoristas, gic economy, entre outros, focando na “dor” que este consumidor tem que é se machucar, ir para o SUS, não ter um bom atendimento e, eventualmente, não poder exercer sua profissão por um período e, assim, não conseguir sobreviver porque não tem uma poupança ou fonte de renda com que possa contar até se recuperar para voltar à ativa.

A insurtech desenvolveu um produto simples, de fácil aquisição e utilização e a custo muito acessível: um seguro de acidentes pessoais, com coberturas de despesas médicas e odontológicas; de incapacidade temporária; de invalidez parcial e total e, ainda, de morte acidental e auxílio funeral.

A IZA iniciou sua operação com foco no público B2C (business-to-customer) e se especializou no atendimento de demanda por proteção das empresas que contam com prestadores de serviços – como logística, delivery, caminhoneiros, serviços de estética e beleza, estagiários, academias, entre outros – e que tinham necessidade de disponibilizar proteções para esta força de trabalho e não encontravam alternativas para o seu modelo de operação.

Desde a sua concepção, a IZA se destaca por ser 100% digital e com atendimento humanizado. Além disso, toda comunicação é simples e rápida, sem papelada e palavras difíceis. A seguradora digital investiu fortemente em tecnologia e em um time completamente preparado para atender tanto as empresas digitais que contam com prestadores de serviços em sua base de colaboradores quanto os segurados.

Com atendimento ao segurado 24 horas e altos índices de NPS, a IZA conta com um sistema que possibilita que parceiros e segurados tenham todas as informações que precisam na palma de sua mão. Com sua solução digital inovadora e que atende às reais necessidades do mercado, passou de 3 mil para mais de 150 mil CPFs segurados em aproximadamente 12 meses.

A IZA segue investindo em tecnologia e se destaca em oferecer às empresas dos mais variados segmentos seguros personalizados, de acordo com o perfil e número

de colaboradores, com opções de operação mensal, por dia ou por demanda, com acesso a portal e integração de sistemas e relatórios em tempo real. Atualmente, a insurtech está em processo de saída do Sandbox e prepara o lançamento de novas proteções e soluções de saúde.