Seguro Auto: Veja como economizar na contratação ou renovação

EXCLUSIVO – Conhecido como um dos principais ramos de seguros no Brasil, o seguro Automóvel apresentou um aumento de 20,8% em seu preço no acumulado de 2022. É o que aponta o estudo IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel). Segundo o relatório produzido pela insurtech TEx, o índice geral de seguro auto teve alta de 1,6% em dezembro, após um hiato de quatro meses sem crescimento.

De acordo com o estudo, o IPSA por gênero sofreu aumento em ambos os sexos. Para o masculino houve alta de 3%, já no feminino o crescimento foi menor, 1,7%. O relatório também apontou que especificamente na cidade de São Paulo, o seguro na Zona Leste é 67,3% superior à região central. Já na capital fluminense, a Zona Norte segue com o maior índice, sendo 75% maior na comparação com a Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além do aumento no preço do seguro Automóvel, a demanda pelo produto também cresceu. Segundo o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros), a procura por seguros para carros no Brasil registrou uma expansão de 3,94% em dezembro na comparação com novembro. As regiões que mais buscaram pelo seguro foram Paraná (9,2%), Rio Grande do Sul (9,09%), Minas Gerais (5,06%), Rio de Janeiro (0,94%) e São Paulo (-1,96%).

Com esse aumento no valor do produto, é necessário que o motorista esteja atendo aos fatores que influenciam no preço da apólice e busque a ajuda de um corretor de seguros. Luiz Padial, diretor de Automóvel da Mapfre, conversou com a Revista Apólice e deu algumas dicas para ajudar os consumidores na hora da contratação ou renovação do seguro.

Luiz Padial

Escolha uma boa seguradora

Escolher uma seguradora que tenha solidez e solvência, além de boa reputação no mercado, é imprescindível. Essa é a garantia de que caso haja necessidade de acionar o seguro, o segurado será atendido de forma ágil e eficiente. É interessante também que o cliente busque por seguradoras que ofereçam assistências que facilitem o dia a dia e atendam as novas necessidades do consumidor.

Defina qual a sua necessidade e encontre a cobertura adequada

É importante que o cliente busque se informar sobre os diferentes tipos de seguros e as coberturas que pertencem a eles. Além das básicas, há uma série de assistências adicionais que podem ser contratadas de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. Dessa forma, ele é capaz de entender e definir quais são suas prioridades e o que cabe dentro do seu orçamento.

Faça cotações e compare preços

Além de definir o tipo de cobertura que está de acordo com a sua necessidade, o cliente também deve procurar um corretor que o auxilie para fazer cotações e encontrar o valor que faça sentido para ele. O corretor é o elo de ligação entre o cliente e a seguradora e é importante que ele tenha esse aliado nesse momento.

Procure descontos e vantagens em renovação

Na maioria das vezes, as condições das renovações são muito próximas ao valor do ano anterior, com exceção dos últimos anos, por conta de uma grande alta no valor dos veículos na tabela FIPE. Além disso, programas de incentivo e fidelização também permitem que o cliente encontre vantagens na hora de dar continuidade ao seu seguro.

Cuide do seu carro

Conduzir o veículo sem se envolver em acidentes e ter cuidado ao estacioná-lo e guardá-lo são dicas valiosas para o segurado. Elas auxiliam na relação junto à seguradora e trazem vantagens e benefícios nos processos de contratação e renovação de uma apólice.

Nicole Fraga

Revista Apólice