Qualicorp anuncia novo presidente

Dentro de um processo natural de sucessão, a Qualicorp anunciou que Elton Carluci será o novo Diretor-Presidente (CEO) da companhia. Carluci, que atua na empresa há mais de 20 anos, ocupava até então o cargo de vice-presidente Comercial, Inovação, Novos Negócios e Tecnologia.

Bruno Blatt, CEO da Qualicorp desde 2019, conclui um ciclo bem-sucedido de três anos com grandes transformações. Sob sua liderança, a empresa fortaleceu sua posição como uma plataforma de multiprodutos e multicanais, ampliando o leque de opções aos clientes, que hoje dispõem do direito de escolha de mais de 700 produtos em mais de 100 operadoras de planos de saúde, a maior do Brasil.

Formado em Ciências Contábeis pela PUC-SP, com especialização em gestão empresarial e finanças corporativas pela Wharton Business School, Elton Carluci iniciou sua trajetória na empresa em 2001 como assistente administrativo. Atuou como gestor em diversas áreas operacionais e estratégicas da companhia, como relacionamento com investidores, controladoria, planejamento financeiro, M&A, área técnica atuarial, processos e fidelização de clientes. Foi também CEO da Gama Saúde, empresa do Grupo Qualicorp.

Em seu período como vice-presidente, Carluci ajudou a ampliar a quantidade de operadoras parceiras e contribuiu para que a companhia alcançasse números recordes em vendas de planos de saúde.

“Agradecemos o imenso trabalho e dedicação oferecidos por Bruno ao longo de sua trajetória conosco. Para um novo ciclo, Elton assume a responsabilidade de aprofundar a bem-sucedida estratégia de transformação”, afirma Murilo Ramos Neto, presidente do Conselho de Administração da Qualicorp.

