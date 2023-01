Prudential é a nova patrocinadora oficial da tenista Bia Haddad

A partir deste mês, a Prudential do Brasil se tornará patrocinadora oficial da tenista Beatriz Haddad Maia, que acaba de ser premiada pela WTA (Associação Feminina de Tênis) como a atleta que mais evoluiu no circuito mundial da modalidade. Aos 26 anos, Bia é a primeira mulher brasileira a receber um WTA Player Awards e encerrou a temporada deste ano como a 15ª melhor tenista do mundo, sendo a maior colocação individual de uma brasileira na história do tênis. Além da jogadora, a seguradora patrocinará também seu técnico, Rafael Paciaroni, ao longo de 2023. O patrocínio faz parte de uma série de iniciativas em comemoração aos 25 anos da companhia no Brasil.

“É um orgulho imenso para a Prudential do Brasil, em um ano tão emblemático, apoiar o esporte nacional e uma atleta promissora, que já alcançou um feito histórico. Vale destacar que o patrocínio reitera nosso foco de estimular as pessoas a cuidarem da saúde e alcançarem o bem-estar completo e necessário para a longevidade. Além disso, o esporte reúne atributos que comunicam com nossos valores, como respeito, comprometimento, disciplina e dedicação”, afirma o vice-presidente de Marketing e Digital da seguradora, Carlos Cortez.

“Estou muito feliz de fazer parte da família Prudential, uma empresa que incentiva os atletas e se preocupa não apenas com a saúde física e mental, mas também com a saúde financeira dos jogadores. Será um privilégio compartilhar os desafios que estão por vir em um ano intenso de campeonatos. Sem dúvidas, essa parceria fará diferença na hora de entrar em quadra. Vamos celebrar juntos as conquistas em 2023”, comemorou a tenista.

