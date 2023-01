Programa de Aprendiz 2023: UnitedHealth Group está com inscrições abertas

O UnitedHealth Group está com inscrições abertas até 30 de janeiro para o Programa de Aprendiz 2023, com vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro distribuídas entre funções administrativas e de atendimento ao cliente. Podem participar jovens com o Ensino Médio completo ou em curso e, também, cursando o Ensino Superior.

As oportunidades abertas pelo Programa seguem o regime CLT, com registro em Carteira de Trabalho Profissional, salário, férias e décimo terceiro, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico.

Os aprendizes contam ainda com outro valioso benefício: treinamentos uma vez por semana direcionados para o desenvolvimento profissional. A carga horária de trabalho é de seis horas diárias, sendo quatro dias da semana no UHG e um dia em treinamento no Ensino Social Profissionalizante.

O UnitedHealth Group está presente em 130 países, com mais de 305 mil colaboradores no mundo todo. No Brasil, atua por meio de três negócios complementares: Amil (planos de saúde e dentais), Americas Serviços Médicos (hospitais e centros especializados) e Optum (tecnologia aplicada à saúde).

A missão da empresa é ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e fazer o sistema de saúde funcionar melhor para todos, com o compromisso de promover uma cultura de inclusão e diversidade que capacite os colaboradores a contribuir com o seu melhor.

As inscrições no Programa de Aprendiz 2023 do UHG devem ser feitas através do link.

N.F.

Revista Apólice