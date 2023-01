Porto estreita parceria com Felipe Drugovich

Na última sexta-feira, 20 de janeiro, a Porto recebeu a visita de Felipe Drugovich, jovem promessa do automobilismo brasileiro que passou a fazer parte da equipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team (AMF1), atuando como piloto reserva na temporada da Fórmula 1 no fim do ano passado. Felipe visitou a sede da companhia no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, conheceu suas instalações e alguns dos veículos usados nos atendimentos de resgate da seguradora.

O piloto aproveitou a visita para conversar também com o CEO de Seguros, Rivaldo Leite, e o vice-presidente de Marketing, Clientes e Dados da seguradora, Luiz Arruda.

Felipe fez sua estreia na Fórmula 1 na última etapa do torneio em 2022. O brasileiro correu na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Abu Dhabi. A Porto firmou uma parceria com a escuderia britânica para apoiar Drugovich e ter sua marca nas laterais das asas dianteiras do carro durante todas as etapas de 2023.

Além de apoiar o sonho da maior categoria do automobilismo voltar a ter um brasileiro na disputa, o Porto Bank também é founding partner do Grande Prêmio de São Paulo por mais duas temporadas.

N.F.

Revista Apólice