Planos odontológicos seguem em expansão e registram quase 40 mi de beneficiários

EXCLUSIVO – Ao longo dos últimos anos, aumentou a consciência sobre a importância de cuidar da saúde, inclusive a bucal. Segundo dados divulgados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o setor de planos odontológicos alcançou a marca de 30.9 milhões de beneficiários até novembro, registrando um aumento de 259.739 usuários na comparação com outubro.

Solange Moretto

“Culturalmente, a ida ao dentista acontecia de forma pontual, apenas em casos de desconforto por parte do paciente. Entretanto, estamos observando uma mudança nesse comportamento. O mercado vem se transformando e, atualmente, há uma diversidade de planos disponíveis que oferecem cobertura para todas as necessidades, com custo acessível e fácil contratação”, afirma Solange Moretto, superintendente Comercial de Parcerias da SulAmérica.

De acordo com a executiva, em 2019 a seguradora contava com 1,7 milhões de beneficiários na carteira. Em 2022, considerando os dados do terceiro trimestre do ano, a empresa ultrapassou 2 milhões de clientes de planos odontológicos. Solange ressalta que uma das estratégias da companhia para o produto continuar crescendo é a expansão do portfólio e a parceria com os corretores.

Rodrigo Rocha

Ainda segundo informações da ANS, os estados que mais registraram aumento no número de beneficiários dos planos odontológicos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para Rodrigo Rocha, CEO da Amil Dental, um fator que alavancou esse crescimento foi a oferta mais ampla de produtos individuais e familiares, o que facilitou o acesso da população. “Além disso, a geração de vagas de empregos e a diversificação dos canais de distribuição contribuíram para a expansão do setor”.

Apesar do crescimento no número de beneficiários, menos de 15% dos brasileiros têm um plano odontológico. “Aumentar a oferta de rede credenciada qualificada, abrangente e resolutiva na percepção dos clientes. Em especial fora de grandes centros, como Rio e São Paulo, que concentram a maior parte dos dentistas do país”, diz Rocha. O executivo ainda reforça que é dever do mercado trabalhar para tornar possível o amplo acesso ao produto.

Solange ressalta a necessidade do setor levar informações de qualidade sobre a conscientização com os cuidados da saúde bucal. “Estamos construindo essa conversa e reforçando a importância do cuidado com a saúde da boca. Por isso, precisamos também de um portfólio amplo com planos para atender a necessidade dos diferentes perfis de cliente. Devemos propagar a mensagem que com um plano odontológico, os beneficiários passam a ter acesso a tratamentos de qualidade, além de prevenção e apoio no controle das principais patologias”.

Nicole Fraga

Revista Apólice