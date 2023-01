Planium e Incentive.me lançam plataforma para premiar corretores

Com o propósito de estabelecer uma ferramenta transparente e facilitadora para os corretores, a Incentive.me, retail tech detentora da principal plataforma de campanhas de incentivo de vendas do Brasil, e a Planium se uniram para a criação da “Planium Bank Premia”. A solução financeira tem como objetivo facilitar a entrega de premiações, sem custos adicionais, para mais de 70 mil profissionais cadastrados e que atuam oferecendo os serviços de aproximadamente 140 operadoras parceiras da marca.

Além de simplificar o processo de gestão de campanhas e premiação, a Planium Bank Premia visa focar no interesse dos premiados. O principal fator de destaque é a inexistência da cobrança de taxas ou descontos por serviço para acesso às bonificações, garantindo ao corretor o acesso integral à sua premiação. Além disso, a solução está integrada a Planium e aos principais softwares de gestão de corretoras, reduzindo os prazos de disponibilização dos prêmios.

“O nosso foco com esse projeto é otimizar ao máximo a entrega dessas premiações para os corretores, valorizando a importância desse agente para o negócio. Até porque, eles representam o elo mais importante desse segmento, sendo o responsável direto por aproximar os consumidores e as operadoras de saúde suplementar”, destaca Jansen Moreira, CEO e fundador da Incentive.me.

A ideia por trás do surgimento do programa se deu após as duas companhias identificarem uma lacuna significativa neste mercado, em que uma parcela da premiação do corretor é utilizada para pagar taxas operacionais, reduzindo o prêmio final pago ao corretor. Na visão das empresas, é injusto que este custo pela entrega desta bonificação esteja a cargo do premiado.

Tendo esse objetivo em mente, a Incentive.me utilizou o seu expertise de mais de cinco anos de mercado para integrar o projeto da Planium Bank Premia a Planium. Focada exclusivamente no mercado de saúde, a solução tem como objetivo eliminar a gestão manual de planilhas de pagamento de prêmios, desburocratizando a gestão das recompensas dos vendedores e contribuindo para premiações mais justas e encorajadoras.

Ainda segundo o especialista, além de impulsionar essa gratificação aos agentes de venda, a solução atua ainda como um atrativo importante para que as operadoras e seguradoras consigam manter os profissionais mais qualificados cativados pelas melhores condições do mercado.

“É preciso ter em mente que na maioria das vezes os corretores são profissionais autônomos, que atuam para mais de uma companhia de forma simultânea. Dessa forma, essas empresas precisam buscar maneiras efetivas para fidelizar os profissionais mais qualificados. Com a plataforma, é possível engajá-los mais a contribuir com as vendas direcionadas a uma corporação específica”, conclui Moreira.

N.F.

Revista Apólice