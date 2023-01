Paraná Clínicas inaugura Centro Integrado de Medicina em Maringá

A Paraná Clínicas, empresa do Grupo SulAmérica, organizou na noite de ontem, 23 de janeiro, o evento oficial de lançamento do novo CIM (Centro Integrado de Medicina) em Maringá (PR), com presença de autoridades municipais, executivos da seguradora e da operadora, além de convidados e convidadas do segmento de corretagem da região. A unidade própria, localizada no bairro Maringá Velho, terá capacidade de oferecer até 30 mil atendimentos mensais de diferentes especialidades médicas e deve se tornar uma referência na estrutura de saúde privada da região.

Com 52 anos de atuação em Curitiba e região metropolitana, a Paraná Clínicas passou a fazer parte do Grupo SulAmérica em 2020, após a conclusão de sua aquisição pela seguradora. Com importante atuação na região Sul do país, em 2022, a operadora deu início a um ousado projeto de expansão pelo estado. Em novembro, inaugurou um CIM em Londrina (PR), consolidando o primeiro passo da iniciativa. Maringá, uma das maiores cidades do estado do Paraná, é a segunda fora da Região de Curitiba a receber também um Centro Médico Integrado próprio. E, em breve, será inaugurado um Centro de Medicina em Cascavel, também no Paraná.

“O Sul do país tem importante posição e relevância para a SulAmérica. Com o novo Centro Integrado de Medicina em Maringá, a Paraná Clínicas amplia seu portfólio de produtos e market share na região”, afirma Solange Zaquem, diretora comercial da seguradora.

Rodrigo Chavantes, superintendente Regional da Paraná Clínicas, explica que a nova operação traz para os segurados, corretores e corretoras maior acesso ao cuidado de qualidade com a saúde. “O crescimento da operação da Paraná Clínicas tem muito a contribuir para melhorar ainda mais a experiência de nossos beneficiários e beneficiárias na região”, pontua.

O CIM Maringá tem 1.800 m² de estrutura de alto padrão com pronto atendimento, equipamentos de última geração e espaço para 16 consultórios exclusivos para beneficiários(as) do plano. Foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões para a reforma e readequação do local.

Segundo o diretor da Paraná Clínicas, Dr. Carlos Mortean, a cidade é peça chave nos planos da operadora. “Atuar em Maringá é um marco importante para nosso projeto: é uma cidade com forte caráter empresarial e um público de perfil exigente. Ainda assim, o feedback que temos tido até aqui tem sido excelente, nos ajudando a confirmar que estamos no caminho certo”, conclui.

N.F.

Revista Apólice