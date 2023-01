Onmed Saúde estreia no mercado gaúcho focando em expansão

A Onmed Saúde estreia no mercado gaúcho de operadoras de planos de saúde já herdando a experiência de 35 anos por meio de uma operadora regional recém-adquirida. O coquetel de lançamento da companhia aconteceu ontem, 18 de janeiro, em Porto Alegre (RS), no clube Leopoldina Juvenil. Houve a presença de aproximadamente 400 pessoas, entre líderes do setor, executivos do grupo, parceiros de negócios e corretores de seguros.

Durante o evento, foi apresentado o portfólio da empresa. A princípio, a operadora vai ofertar produtos inaugurais com cobertura ambulatorial, um deles denominado Slim, e o outro na modalidade hospitalar completa, o Select, com atenção à legislação vigente no Rol de Procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

“Ambos os produtos estão disponíveis nos formatos com e sem coparticipação. No Select, ainda teremos as opções enfermaria e apartamento, com reduções de carência em condições especiais. Nosso time de credenciamento já está em tratativas para aumentar a grade de produtos, ampliando o leque de soluções de atendimento aos nossos clientes tanto pessoas físicas quanto jurídicas”, explicou o diretor Comercial Regional, Maikon Gomes.

“São produtos competitivos comercialmente e com ampla rede credenciada, composta de clínicas, laboratórios e hospitais de ponta em regiões de vários portes, como Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, municípios do litoral Norte do Estado, além da capital. Teremos ainda premiações e campanhas de incentivo que vão impactar o mercado”, exemplificou o executivo.

O diretor Nacional e de Expansão, Frederico Nogueira, elencou as vantagens para os corretores que desejarem se tornar parceiros da Onmed Saúde. “Nosso propósito é garantir ao nosso cliente e à comunidade acesso ao sistema de saúde privado de qualidade, eficiente, humanizado e desburocratizado. Isso se reflete em bons negócios para os corretores, que passam a ter em sua carteira uma alternativa competitiva comercialmente e que entrega qualidade ao cliente final. Outro princípio importante do grupo é ser um parceiro fiel e próximo ao canal corretor, com remuneração e premiações vantajosas. O suporte aos parceiros será feito por um time de gestores experientes”, disse.

Os executivos André Beraldo e Fernando Vieira, ambos com sólida experiência no segmento de saúde suplementar e na gestão de operadoras de saúde, fazem parte do comando da operadora. “Nosso time comercial já está em campo para orientar e treinar o canal em todas as etapas necessárias à venda de nossos produtos”, assegurou Nogueira.

Durante o evento, o diretor também anunciou que a companhia já tem projetos de expandir a área de atuação para outras regiões do País. “A operação começa pelo Rio Grande do Sul, mas já nos estruturamos para atingir mais localidades. O lançamento marca o início de uma forte atuação da Onmed Saúde no segmento”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice