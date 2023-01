Meu Corretor de Seguros e Consultoria Gerencial

O Grupo Exalt identificou uma oportunidade de investimento em recursos tecnológicos para melhorar a experiência do cliente e em 2022, em parceria com uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos, criou o app “Meu Corretor de Seguros”, um grande aliado das corretoras parceiras no que diz respeito

à forma como se relacionam com seus clientes.

As principais vantagens da corretora e do cliente ao utilizarem esse App são: Aviso da data de vencimento de parcelas; aviso da aproximação da data de renovação do seguro; envio de mensagens sobre campanhas especiais; envio de mensagens de felicitações em ocasiões específicas; disponibiliza ao cliente acesso às principais informações dos seguros contratados, mesmo que em diferentes seguradoras, de forma padronizada; disponibilização dos principais contatos emergenciais das seguradoras, para casos de acionamento de assistência e sinistros; disseminação dos contatos da corretora; solicitação de indicações aos clientes; acesso a uma rede com mais de 700 lojas cadastradas com direito a Cash Back, e muito mais.

Como resultado, houve melhora nos índices de satisfação dos clientes, melhora nos índices de retenção, redução dos níveis de inadimplência e sobretudo redução em cerca de 20% dos trabalhos operacionais relacionados a pendências de pagamentos e contatos com a carteira de clientes.

Consultoria Gerencial

Uma das soluções disponibilizadas pela Exalt aos seus Corretores Associados é a Consultoria Gerencial, que consiste em um trabalho de imersão nas corretoras, de forma individual e personalizada, onde é realizado o mapeamento dos processos operacionais, rotinas e fluxo de caixa, visando aumento do índice de satisfação dos clientes, otimização dos recursos e maximização dos resultados.

Estruturado em oito partes, a consultoria pode atuar nas seguintes frentes da corretora: Propósito Empresarial; Planejamento Estratégico; Planejamento Financeiro e Fluxo de Caixa; Descrição de Cargos, Salários e Funções; Plano de Carreira e Relocação de colaboradores; Criação e Desenvolvimento de Política de reconhecimento e consequência; Gestão de Resultados e Performance; Marketing.

Dois casos, em corretoras de seguros de portes diferentes, ilustram como acontece o processo de consultoria. O primeiro caso é de uma corretora com produção média anual de R$ 2,2 milhões, composta por seis pessoas, divididas em: área comercial e a área administrativa. Após a análise dos perfis dos colaboradores, e visando maior assertividade na execução dos processos, foi feita uma redistribuição de funções, aplicação de novo modelo de acompanhamento de performance e implementado modelo de gestão horizontal. Um ano após sua implantação, a corretora apresentou um crescimento de 40% em relação ao ano anterior. Outro ponto é o aumento da taxa média de comissão aplicada na corretora, que saltou de 19,2% para 20,5%.

O segundo caso aconteceu em uma corretora com produção média anual de R$ 7,2 milhões, com uma equipe altamente segmentada entre áreas comerciais e administrativas, contendo um total de 14 colaboradores. Devido ao porte da corretora, e quantidade de colaboradores, o processo inicial de estudos durou cerca de 2 meses, sendo realizado uma vez por semana. Ao longo deste estudo, foram identificados pontos de melhoria na distribuição das funções, necessidades de ajustes salariais e nas métricas de comissionamento e mudança do mindset da equipe comercial. Após dois anos da implantação, a corretora apresentou um crescimento de quase 100% no volume de produção, atingindo a marca de R$14 milhões/ano, não tendo sido necessário aumentar o quadro de colaboradores até esse novo patamar. Assim como no primeiro caso, além do crescimento do volume de prêmio líquido emitido, o faturamento da corretora teve crescimento expressivo, uma vez que passou de 18,8% no primeiro ano, para 19,6% no último ano.