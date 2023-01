Mapfre promove roadshows com corretores pelo Brasil em 2023

Com o objetivo de estreitar a relação com corretores e apresentar seus novos processos e plataformas, a Mapfre está realizando uma série de roadshows com parceiros pelo Brasil. O projeto, que foi iniciado no segundo semestre de 2022, passará por mais de 20 cidades do País.

“Os corretores de seguros são o elo entre a companhia e seus clientes. São eles que conhecem e entendem cada um dos nossos segurados e trabalham de forma consultiva e resiliente junto a eles. Para nós, é importante ouvi-los para que contem suas experiências e nos ajudem a tornar a nossa empresa ainda mais ágil, acessível e eficiente”, comenta Raphael Bauer, diretor Geral Comercial da seguradora. “Além disso, é fundamental deixá-los cientes de todas as atualizações da companhia para que eles possam encontrar novas oportunidades no seu dia a dia de trabalho”, complementa.

Os diretores territoriais da empresa e os comerciais da região participam das agendas. Entre os assuntos abordados, estão as atividades da Central Nacional de Operações, a plataforma Mapfre On, que é voltada ao corretor, e as mudanças nas sucursais de negócios e nos produtos.

