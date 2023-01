Mapfre adere à Aliança Net-Zero Asset Owner

A Mapfre deu mais um passo em sua estratégia de descarbonização e combate às mudanças climáticas. A companhia aderiu à Net-Zero Asset Owner Alliance, se comprometendo a realizar a transição das carteiras de investimento para emissões líquidas de gases do efeito estufa e, até 2050, se tornar uma empresa neutra.

A Net-Zero Asset Owner Alliance, criada em 2019 pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é liderada por 74 investidores institucionais, que representam 10,6 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Ao aderir à iniciativa, a seguradora também se responsabiliza por definir objetivos individuais para tratar o tema, tanto para clientes com altas emissões quanto os denominados “de transição financeira”, cuja finalidade é promover o investimento em soluções climáticas que acrescentem à transição energética. Como parte da aliança, a companhia também deve informar periodicamente sobre os progressos alcançados.

“É outro passo em direção ao nosso compromisso pela aceleração da transição energética e avanço no combate à mudança climática”, explica Antonio Huertas, presidente da Mapfre, que reiterou o objetivo ambiental da empresa de contribuir para a descarbonização do planeta. Huertas também salientou o interesse da companhia em “continuar elevando a exigência de sustentabilidade de maneira firme e progressiva, com objetivos específicos que contribuam para a redução das emissões de gases do efeito estufa da carteira de seguros e resseguro da companhia e que permitam acompanhar a sociedade em uma transição justa”. O executivo reforçou o interesse da empresa em “ajudar e acompanhar as empresas para que elas se transformem e continuem criando riqueza de maneira cada vez mais respeitosa ao meio ambiente”.

Transição energética

Ao aderir a esta nova aliança, a Mapfre reforça os compromissos mencionados por Huertas. Em abril de 2022, a companhia anunciou seu acordo com a Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) com o objetivo de alcançar a neutralidade nas emissões de efeito estufa até 2050 em suas carteiras de seguros e resseguros. No mesmo ano, desenvolveu uma ferramenta própria para que a gestão de ativos do Grupo pudesse analisar e avaliar os riscos associados à mudança climática em seus investimentos. Esse movimento contribuiu para a redução em mais de um milhão de toneladas de emissões de CO2 associadas a seus investimentos.

Todas essas iniciativas se conectam ao Plano de Sustentabilidade 2022-2024 da Mapfre, que busca avançar em objetivos estratégicos como qualificar com critérios ESG 90% de sua carteira de investimento global até 2024, neutralizar a pegada de carbono da empresa até 2030 e não investir nem segurar empresas de carvão, gás e petróleo que não tenham um plano de transição energética. Todos esses objetivos refletem a ambição da seguradora de se tornar parte ativa na necessária e urgente transformação para uma economia baixa em carbono.

N.F.

Revista Apólice