Liberty Seguros reforça compromisso com sustentabilidade em 2022

Como parte do Isso tem + Valor, movimento de sustentabilidade da Liberty Seguros que promove ações de boa cidadania, a seguradora anunciou os resultados de suas iniciativas de ASG (Ambiental, Social e Governança) em 2022. Ao longo do ano, os esforços da companhia foram multiplicados nas frentes ambiental, social e de governança, gerando um impacto positivo na comunidade em que a empresa está inserida.

“A Liberty tem uma longa história de trabalho e compromisso com a agenda ASG, mesmo antes de haver uma regulamentação sobre o tema, que está plenamente incorporado nas ações de todas as áreas da empresa e no desenvolvimento dos seguros”, afirma Daniela Bouissou, diretora de Transformação da empresa. “Fazer a diferença para a comunidade e contribuir para um meio ambiente mais sustentável é muito gratificante e estratégico para nós. Esta é uma missão perene da seguradora”, completa.

Meio ambiente protegido

O compromisso com o meio ambiente é uma das principais premissas da Liberty Mutual até 2030. Mundialmente, a meta do grupo é reduzir 50% da emissão de gases de efeito estufa, dentro dos escopos 1 e 2, que engloba emissões lançadas à atmosfera que vêm diretamente do processo produtivo da empresa e emissões indiretas da geração de energia que é comprada de um fornecedor de serviços públicos.

Com esse desafio, a companhia elaborou um inventário referente ao período entre 2019 e 2021, a fim de avaliar suas emissões. Diante dos resultados do projeto, a seguradora foi avaliada e inserida na categoria Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, pacote de padrões, orientações, ferramentas e treinamentos para que empresas e governos possam mensurar e gerenciar emissões antropogênicas responsáveis pelo aquecimento global.

Todas as iniciativas de neutralização fazem parte do compromisso e responsabilidade que a Liberty tem com o meio ambiente e estão alinhadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, que visam mitigar os efeitos da mudança global do clima. Em 2021, com ações de ecoeficiência e jornadas de trabalho remoto, a empresa foi capaz de reduzir cerca de 76% da emissão de gases de efeito estufa de escopos 1 e 2 e, a fim de atenuar os efeitos causados ao meio ambiente, compensou mais de 16 mil toneladas de CO2 equivalentes a guinchos leves.

Ainda como parte dos esforços da seguradora em fomentar o cuidado com o meio ambiente, em 2021 a seguradora anunciou uma mudança no modelo de trabalho, migrando para o formato híbrido, com o objetivo de incentivar a flexibilidade e co-criação entre os colaboradores. A partir de um estudo realizado com diferentes áreas da companhia, as equipes definiram a necessidade do trabalho presencial de acordo com as demandas de cada setor, e os Hubs da companhia passaram por uma reforma com um grande foco em sustentabilidade.

No processo, as luzes dos escritórios foram substituídas por fontes de LED, o que pode levar a uma diminuição de 25% no consumo de energia. Além disso, houve redução de 50% nos equipamentos, como impressoras, por exemplo, e processos financeiros, jurídicos e de compras foram digitalizados. Dessa forma, foi possível economizar papel, utilizar energia de forma consciente e fazer mais uso de fontes renováveis.

Comunidade beneficiada

Anualmente, a Liberty realiza ações de voluntariado com foco em beneficiar a sociedade em situação de vulnerabilidade e engajar os colaboradores a contribuírem com as ações filantrópicas da companhia. Em maio de 2022, a empresa conduziu a Semana do Voluntariado, com uma série de atividades, desde palestras a oficinas presenciais e uma mentoria online em grupos, que contou com a participação de mais de 1400 funcionários, em 420 horas de voluntariado. Ao todo, seis instituições foram beneficiadas pelo projeto e cerca de três mil itens foram arrecadados nos Hubs.

Hoje a Liberty contabiliza cerca de 2900 participações entre os colaboradores, muito por conta da retomada do trabalho presencial. Ao longo de 2022, a empresa deu continuidade a projetos de impacto social e incentivos, como o Big Heart Parade, a Virada Sustentável e a parceria com o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante (CEAP), além de outras iniciativas vigentes. Além disso, o encerramento do ano foi marcado pelo sucesso da campanha Natal Solidário, que engajou mais de 1450 colaboradores em doações de alimentos, brinquedos e apoio a ONGs parceiras.

Diversidade cada vez mais forte

Assim como o cuidado com o meio ambiente e a sociedade, os temas de diversidade e inclusão são prioridades para a Liberty Seguros. Atualmente, a companhia conta com uma série de grupos de afinidade voluntários liderados por colaboradores aliados às causas. A ideia é conduzir discussões e ações voltadas a questões de gênero, da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gerações, raças e etnias. O objetivo é garantir um ambiente onde todos tenham oportunidades equitativas e possam ser quem são.

Há muitos anos, a seguradora promove ações consistentes neste sentido. Um dos resultados deste trabalho é a conquista da equidade salarial entre gêneros em uma empresa liderada por uma CEO mulher, e onde 45% da alta liderança é constituída por mulheres.

Constantemente, a Liberty promove ações para fortalecer a cultura, desenvolver habilidades inclusivas e acessibilidade. Por isso, 100% da liderança da companhia pratica e incentiva uma série de fundamentos ligados à diversidade, além de contar com um dashboard automatizado que auxilia na redução de vieses inconscientes e fortalece os programas e práticas da gestão de pessoas.

Ações de letramento, como o podcast mensal da companhia, por exemplo, trazem conteúdos com especialistas em diversidade para toda a empresa, contribuindo para que o conhecimento seja disseminado para todas as pessoas. Assim, cada vez mais, é possível despertar reflexões voltadas para diversidade, equidade e inclusão, tanto para os colaboradores, quanto para a comunidade em geral.

Relatório de sustentabilidade

Em 2022, a Liberty trabalhou, também, na retomada de seu relatório de sustentabilidade, construindo uma nova matriz de materialidade que consultou todos os stakeholders da companhia, como clientes, corretores, colaboradores de todos os níveis hierárquicos e parceiros, para definir temas importantes que fizessem sentido para a cadeia de negócios.

Todos esses temas nortearam o relatório de sustentabilidade da Liberty em 2021 e são a base da agenda de ASG da companhia para os próximos anos. O material sintetiza os desafios e resultados de 2021, com o objetivo de aprimorar a transparência e o diálogo com clientes, parceiros, colaboradores e a sociedade em geral.

O relatório completo está disponível neste link.

N.F.

Revista Apólicice