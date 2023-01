Liberty lança vídeos publicitários com foco em seguros residenciais

A Liberty Seguros lançou hoje, 09 de janeiro, os vídeos de sua nova campanha publicitária para o segmento de seguros residenciais. Com o mote “Não espere os imprevistos para ter sua casa protegida”, as peças têm 30 segundos e foram desenvolvidas em três versões diferentes pela agência de publicidade Greenz. Cada uma delas tem foco em uma opção de assistência oferecida pela seguradora.

Os vídeos fazem parte da estratégia integrada da companhia, lançada em diversas frentes digitais e out of home (em elevadores de prédios residenciais) com o objetivo de reforçar a importância de se ter um seguro residencial, bem como destacar a qualidade dos produtos que a empresa oferece hoje.

Para idealizar o projeto, a empresa se apoiou no principal pilar das coberturas residenciais: a tranquilidade que os clientes têm quando sabem que estão protegidos e que seus seguros contam com assistências para diversos tipos de incidentes que podem ocorrer dentro das casas e apartamentos, como problemas hidráulicos, manutenção de vidros, assistência elétrica, entre outros.

Diante disso, foi criado o conceito “Não espere os imprevistos para ter sua casa protegida”. Com muito humor, a ação personifica a tranquilidade na figura da Estátua da Liberdade, símbolo da Liberty Seguros, e cada peça traz uma situação diferente de imprevistos residenciais (problemas hidráulicos, quebra de vidro e pane elétrica), na qual um dos personagens se transforma na estátua por saber que quem tem o seguro da companhia não precisa se preocupar, pois é a empresa que toma as devidas providências e cuida das manutenções.

Os conteúdos já estão disponíveis no canal de YouTube da seguradora e serão veiculados, até o fim de janeiro, em canais de televisão e nas próprias redes sociais da companhia.

Prêmios para corretores

Como parte do plano integrado da Liberty, o projeto também conta com ações dedicadas aos públicos estratégicos da empresa, como corretores e funcionários. Desde o dia 5 de dezembro, a companhia vem realizando uma campanha de incentivo para corretores e profissionais de força de vendas. Durante a vigência da campanha, os profissionais que mais se destacarem nas vendas de produtos residenciais receberão prêmios exclusivos da seguradora. O corretor que ficar em primeiro lugar será reconhecido com um prêmio de R$ 5 mil no cartão Cresça com a Liberty, e o segundo colocado receberá R$ 2 mil.

“Acreditamos que levar essas mensagens de forma leve e divertida é uma boa maneira de demonstrar ao nosso público como o seguro residencial pode garantir tranquilidade para a vida dos clientes”, afirma Daniela Bouissou, diretora de Transformação da empresa. “Por isso, as peças da campanha trazem situações reais do dia a dia, que podem acontecer com qualquer pessoa, pois nos preocupamos em produzir algo que tenha potencial para impactar diversos os tipos de consumidor”, completa a executiva.

N.F.

Revista Apólice