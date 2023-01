Korsa Seguros visa ampliar atuação nas regiões Sul e Sudeste

Acompanhando o aquecimento do mercado securitário no país, a Korsa Seguros se organiza para crescer em 2023, focando em manter o ritmo de expansão incluindo contratações de novos gerentes, gestores e reestruturação interna. A nova roupagem da empresa vai ampliar sua representatividade no Sul e Sudeste do país.

Para James Theodoro, presidente da companhia, com a estabilização da economia ainda na esteira do fim da pandemia de Covid-19, o segmento de seguros vai voltar a ganhar participação no mercado. “Em países desenvolvidos, a indústria de seguros tem participação superior a 10% do PIB, o normal é algo entre 11% e 12% (do PIB)”, destaca.

A empresa, que está há 28 anos no mercado de soluções personalizadas de seguros e gerenciamento de risco, premiada oito vezes como a melhor instituição no segmento de Seguro de Transporte, se prepara para ultrapassar a marca inédita de R$9 milhões de faturamento durante o ano de 2023.

Fernando Linhares, atual diretor de desenvolvimento de novos negócios na Korsa, agora acumula uma segunda função de diretor Comercial. “O mercado exige cada vez mais inovação e para atender o nosso cliente com eficácia, agilidade e excelência, essas mudanças se tornam necessárias”, destaca o executivo.

N.F.

Revista Apólice