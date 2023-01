Jornada conectada: o Hub de conteúdos pioneiro do mercado segurador

Lidamos todos os dias com uma quantidade incalculável de informações que chegam até nós em diversos formatos e a todo momento. Por isso, nos deparamos, cada vez mais, com o desafio de encontrar informações relevantes, confiáveis e de qualidade. No universo de Seguros isso não é diferente. Diante desse cenário e visando reforçar a sua missão de trazer conteúdos relevantes, que disseminam a importância da cultura de proteção no país, o Grupo Bradesco Seguros, maior seguradora da América Latina, desenvolveu o Jornada Conectada: hub de conteúdo, com informações pertinentes sobre o setor, com foco em formadores de opinião, especialistas e sociedade em geral.

Ao assumir a parceria com o Grupo Bradesco Seguros, em maio de 2022, a Edelman, agência global de comunicação, teve o desafio de reestruturar o formato, lançar e gerir mensalmente o Jornada Conectada, o tornando um HUB que traz informação relevante e confiável sobre o universo de Seguros nos formatos: revista digital,

newsletter, homepage e podcasts.

Para a construção de cada edição, o time responsável realiza curadoria de temas em alta na sociedade por meio da plataforma proprietária da Edelman, Command Center e, a partir disso, define narrativa que permeia o planejamento de conteúdo, considerando os temas de relevância para os públicos de interesse. O planejamento

editorial e a curadoria de arte são validados em parceria com a área de comunicação externa do Grupo Bradesco Seguros.

O projeto, pioneiro no setor segurador, vai ao encontro das necessidades dos consumidores e traz para a marca a possibilidade de criar um relacionamento de confiança com seus públicos. E, junto a essa transformação, ferramentas de indexação de conteúdo têm priorizado a experiência dos leitores, o que permite não apenas a divulgação de conteúdos de forma orgânica, mas também facilita que os stakeholders encontrem, de forma fácil e com simples acesso, os temas de interesse.

O Jornada Conectada foi criado alinhado ao pilar estratégico de Transformação Digital da companhia, com a Política Corporativa de Sustentabilidade no pilar de “Inovação” e aos aspectos ASG: Aspectos Ambientais; Aspectos Sociais; Aspectos de Governança: privacidade e segurança de dados.

Além disso, contribui com tópicos específicos ligados a três ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU): ao oitavo ODS (8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra; e 8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos), ao nono ODS (9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação), e ao décimo segundo ODS (12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização).

Até o momento, foram veiculadas sete edições mensais. Caminhando para a oitava edição, a iniciativa tem apresentado resultados satisfatórios, com média de entrega para cerca de 2 mil leitores mensais. A inscrição para receber o conteúdo é gratuita pelo bit.ly/JornadaConectada.