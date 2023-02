Inscrições para o Insurtech Brasil 2023 estão abertas

A próxima edição do Insurtech Brasil já está com inscrições abertas. Consolidado como uma plataforma de negócios em seguros, o evento será realizado no dia 6 de junho, no Amcham Business Center, em São Paulo (SP).

Em sua 6ª edição, o encontro debaterá os temas que deverão ser tendências no setor a partir de 2023, como a evolução do embedded insurance e do Open Insurance; além de apresentar novas ferramentas para brokers e modelos inovadores de negócios. Ao todo, serão quase 20 horas de conteúdo exclusivo, distribuídos em 20 painéis e palestras.

“No ano passado apresentamos cases e soluções que estavam gerando eficiência financeira e operacional para toda cadeia, indo além daquelas que focavam apenas nas vendas diretas de seguros. Para esta edição, nosso foco estará em romper ainda mais as fronteiras do mercado segurador através da conexão com fintechs, superapps e varejo”, explica José Prado, CEO do Insurtech Brasil.

A Icatu Seguros já oficializou sua participação como patrocinadora da edição 2023. “O ecossistema de parcerias é um pilar estrutural do modelo de negócio da Icatu. É por meio desses novos players e tecnologias aportadas que desenvolvemos produtos de planejamento e proteção financeira flexíveis e que contam com uma contratação cada vez mais simples, rápida e desburocratizada, para clientes de diferentes perfis e necessidades. Esse movimento é fundamental para seguirmos na democratização da cultura do seguro, nosso objetivo em última instância. E, certamente, o Insurtech Brasil é referência em conectar de forma inovadora o nosso mercado”, disse Luciano Snell, CEO da seguradora.

De acordo com Juliana Montez, responsável pelo patrocínio e operação do Insurtech Brasil, os principais interessados no evento são os decisores de tecnologia das seguradoras e os CEO’s e sócios das insurtechs. “A cada ano o nosso encontro se consolida como a mais importante plataforma de negócios do mercado de seguros, devido principalmente ao seu foco no estabelecimento de novas parcerias de distribuição e grandes oportunidades de inovação tecnológica para toda a cadeia”.

A inscrição neste primeiro lote custa R$ 759 por pessoa, podendo ser dividida em 12x de R$ 78,50. Esse valor é para a compra antecipada, quem deixar para adquirir seu ingresso em maio vai pagar o valor cheio, ou seja, R$ 1.500.

Essas e outras informações, como a programação, os palestrantes e as inscrições, estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice