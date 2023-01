Inscrições abertas para o Zurich Innovation Championship 2023

Startups do mundo todo podem participar da 4ª edição do campeonato mundial de inovação da Zurich, o Zurich Innovation Championship 2023 (ZIC 2023). As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro e podem ser feitas no link.

Durante o processo de inscrição, as startups podem escolher unidades de negócio da companhia no mundo com as quais gostariam de desenvolver seus projetos, dentro das temáticas propostas no campeonato. No Brasil, isso inclui tanto as seguradoras Zurich quanto a Zurich Santander, joint-venture dos dois grupos. Após uma rodada nacional, a equipe de liderança global da seguradora escolherá de 2 a 3 startups por tema para receber o apoio financeiro da empresa, que será fornecido para que trabalhem em colaboração com a organização.

A iniciativa dará a startups do mundo todo a chance de concorrer a um financiamento de U$ 100 mil para entrar no programa acelerador da seguradora. Desta forma, terão a oportunidade de trabalhar ao lado da empresa, contando com mentoria de executivos seniores, e, assim, escalar seus produtos para um público mais amplo. A edição de 2022 registrou a inscrição de mais de 2.700 startups ao redor do mundo, das quais 98 eram do Brasil, que foi um país destaque no processo

Em 2023, a Zurich definiu 5 temas para os quais a companhia espera trabalhar soluções junto às startups inscritas no programa:

Experiência do cliente (Customer Experience): Como oferecer aos clientes soluções e experiências de ponta, tão sofisticadas e personalizadas quanto aquelas que eles experimentam em suas vidas pessoais?

Como oferecer aos clientes soluções e experiências de ponta, tão sofisticadas e personalizadas quanto aquelas que eles experimentam em suas vidas pessoais? Seguros corporativos (Commercial Insurance): Como garantir a confiança dos clientes no novo cenário de risco, para oferecer soluções de seguro e serviços inovadores e personalizados?

Como garantir a confiança dos clientes no novo cenário de risco, para oferecer soluções de seguro e serviços inovadores e personalizados? Parcerias de distribuição (DistributionPartnerships): Como potencializar as atuais parcerias e atrair novos parceiros e ecossistemas de distribuição para atender às mudanças nas necessidades dos clientes?

Como potencializar as atuais parcerias e atrair novos parceiros e ecossistemas de distribuição para atender às mudanças nas necessidades dos clientes? Capacitação digital (Digital Enablement): Como a empresa pode digitalizar suas estruturas para permitir eficiência e agilidade, e sustentar os resultados certos para clientes e colaboradores?

Como a empresa pode digitalizar suas estruturas para permitir eficiência e agilidade, e sustentar os resultados certos para clientes e colaboradores? Sustentabilidade (Sustainability): Como ajudar na transição da sociedade para um mundo mais ambiental, social e economicamente sustentável?

“O campeonato de inovação promove uma nova maneira de pensar, e nos permite ter acesso a ideias e soluções das quais, talvez, ainda não dispomos”, disse Ericson Chan, Chief Information & Digital Officer do Zurich InsuranceGroup. “Já para os participantes, é uma oportunidade de expandir seus negócios e apresentar soluções baseadas em tecnologia, que podem ajudar a atender às necessidades emergentes e em evolução dos clientes”.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Zurich está sempre atenta à necessidade de inovar para manter-se competitiva no mercado, seja com iniciativas internas, seja por meio de projetos com diversas fintechse insurtechs, que são consideradas suas parceiras de negócio, como explica Lucía Sarraceno, superintendente responsável por Inovação na seguradora.

“As startups são empresas que surgiram para apontar soluções a problemas, explorar novas oportunidades ou mesmo melhorar a experiência do cliente. Estamos animados para apoiar as empresas que se inscreverem para atuar com a nossa unidade de negócios no Brasil. Tenho certeza de que temos muitas oportunidades de melhoria a serem exploradas”, conclui a executiva.

N.F.

Revista Apólice