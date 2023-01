Inscrições abertas para o ITC Latam, em Miami, com oportunidade exclusiva para delegação brasileira

Está oficialmente aberto o primeiro ITC Latam. A edição do evento de inovação e investimentos voltado para o Mercado de Seguros acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril, em Miami, no Fontainebleau Hotel, nos EUA, e reunirá importantes profissionais da categoria fortalecendo networking e compartilhando conteúdo e soluções inovadoras.

A versão latina do ITC junta-se as já renomadas ITC Ásia, ITC Europa e ITC Vegas. O projeto de expansão global do ITC chega a Miami, vista como uma importante praça de seguros e resseguros, oferecendo ambiente propício de crescimento para startups que veem a cidade como centro de transformação em grandes companhias.

A estimativa é que o ITC Latam receba uma grande delegação do Brasil. O CQCS, parceiro oficial do evento, oferece 20% de desconto para aqueles que adquirirem ingressos através deste link.

Chairman do ITC Latam, o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, destaca a importância da evento para a categoria. “O ITC Latam é a oportunidade da América Latina ser percebida como unidade de Seguros forte e relevante globalmente. Todos os interessados no desenvolvimento do ecossistema, dos seus negócios e que acham que a inovação é um caminho importante no desenvolvimento da sua operação, devem ir ao ITC Latam. O CQCS estará lá e cuidará de cada brasileiro que decidir participar desse evento”, disse.

N.F.

Revista Apólice