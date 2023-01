HDI Seguros abre inscrições para Programa de Estágio 2023

A HDI Seguros está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023. A oportunidade é destinada a jovens que estão em curso universitário, no período noturno, e se formarão em dezembro de 2024 ou janeiro de 2025. Ao todo, são 20 vagas de estágio para as regiões de São Paulo (SP) e Blumenau (SC).

As inscrições podem ser feitas até 06 de fevereiro e o início dos estagiários aprovados está previsto para o mês de março. Poderão participar do processo de seleção estudantes dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Gestão Comercial, Contabilidade, Processos Gerenciais, Gestão Financeira, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Estatística, Matemática, Economia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outras graduações correlatas.

As vagas são para as áreas de Sinistro, Qualidade de Serviços, Jurídico, Produto, Comercial, Financeiro e Analytics. Para os jovens contratados, dentre os benefícios oferecidos pela seguradora, destacam-se dress code flexível, trabalho híbrido, plano de saúde, gympass, vale-refeição, vale-transporte ou fretado, day off de aniversário, desconto nos produtos da seguradora, descanso remunerado e seguro de vida.

“Com o Programa de Estágio, visamos criar oportunidades para que os jovens possam se desenvolver, pessoal e profissionalmente, com todo o respaldo para contribuírem com soluções para os desafios, incentivando a busca por soluções e a interação com a equipe e as áreas da companhia. O jovem terá autonomia para opinar e sugerir melhorias, num ambiente de aprendizado que também o estimulará a assumir o seu protagonismo”, ressalta Patrícia Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da HDI Seguros.

Campanha interna

Para reforçar a importância do Programa de Estágio 2023, a empresa também está realizando uma campanha interna, com comunicação aos colaboradores, destacando os principais objetivos. Essa iniciativa estimula os colaboradores a divulgarem o programa em seus círculos sociais, como familiares e amigos, para que a informação sobre as inscrições possa atingir o público-alvo do programa.

Os interessados em participar do Programa de Estágio 2023 podem verificar os detalhes e realizar a inscrição pelo site da GUPY, neste link.

