Fortaleza: SulAmérica oferece 15% de desconto em todos planos de saúde

Na noite de ontem, 19 de janeiro, a SulAmérica reuniu na capital cearense centenas de corretores e corretoras de seguros com alguns dos seus principais executivos e executivas para o lançamento de uma promoção regional: a seguradora oferece desconto de 15% em todos seus planos de saúde até 28 de fevereiro de 2023. A oferta vem reforçar a presença da companhia no Ceará e levar seu variado e completo portfólio de produtos, que conta com qualificada rede credenciada. Na região, os beneficiários podem contar com acesso aos melhores hospitais e centros de atendimento.

Para anunciar a novidade, o evento, realizado no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, contou com a presença de Raquel Reis, presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Juliana Caligiuri, vice-presidente Comercial, Luciano Lima, diretor Comercial, e Sergio Lima, superintendente Comercial Regional. A ação regional contempla investimento em mídia em toda a cidade, anúncios nos principais jornais e revistas da região, além de mídia digital e reforço direcionado nas redes sociais da companhia.

“Uma campanha tão potente como essa mostra o quanto os clientes e corretores de Fortaleza são importantes para nós. Temos a oportunidade de gerar novos negócios em Fortaleza, sempre buscando facilitar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas”, comenta Juliana.

A oferta dos 15% de desconto para todos os planos de saúde em Fortaleza é válida até o dia 28 de fevereiro de 2023.

