Finansystech desenvolve plataforma de testes de Open Insurance

A fase três do Open Insurance, com o compartilhamento de dados, deve funcionar no Brasil até dezembro de 2023. De olho nesse prazo e para preparar o mercado, a Finansystech, empresa que tem o propósito de democratizar o acesso ao Open Finance no Brasil, desenvolveu junto ao Open Insurance Brasil, o Mock Insurance, uma plataforma que permite testar soluções em todas as fases e em ambientes simulados que vão garantir que tudo estará nos padrões da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), reguladora do Opin no Brasil.

O Mock Insurance será lançado em janeiro de 2023 e leva em consideração algumas particularidades do Open Insurance em relação ao Open Banking, já em fase três no país.

É o que explica o Techlider da Finansystech, Alberto Beloni. “O Open Insurance teve um cronograma mais desafiador que o Open Banking, muita coisa ainda precisa ser corrigida durante o processo. Foi desafiador e ao mesmo tempo gratificante pensar em tudo enquanto o prazo corria. E o Mock Insurance vai ser uma ferramenta essencial para ajudar nessa caminhada de sucesso do Opin.”

O Open Insurance vai permitir a troca de dados entre seguradoras, facilitar a jornada e possibilitar a criação de novos produtos que permitirão uma inovação no mercado de seguros. O Mock Insurance surge nesse momento para ampliar a segurança e a transparência de todo o processo de compartilhamento de dados, que conta com informações sensíveis.

“Teremos à nossa disposição um material técnico que unifica todos os sistemas e, a partir dele, as possibilidades de inovação se tornam quase que infinitas. As instituições vão poder construir soluções para cada cliente, além de novas experiências de usuários que vão fazer parte desse ecossistema.”, completa Beloni.

K.L.

Revista Apólice