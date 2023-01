FIDES Rio 2023: Veja os principais temas que estarão em destaque no evento

Compartilhar no

Após dois anos suspensa, a Conferência Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) desembarca no Rio de Janeiro em setembro e promete movimentar a cidade, oferecendo ao Brasil e ao mercado de seguros a oportunidade de mostrar a força do segmento e o seu compromisso com a inovação.

Atualmente, a arrecadação setorial no país alcança aproximadamente 6,4% do PIB, o que posiciona o Brasil como principal mercado de seguros na América Latina e um dos top 20 em escala global. Tal desempenho tem inspirado a preparação de uma edição histórica da FIDES.

“Por sua dimensão estratégica, os participantes da FIDES Rio 2023 terão uma oportunidade única e exclusiva de prospecção de negócios em escala global”, afirma Dyogo Oliveira, diretor-presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras)

O evento será realizado de 24 a 26 de setembro e reunirá empresários, especialistas do setor de seguros e lideranças da esfera pública. A ideia é estabelecer um fórum qualificado para debater o futuro da indústria de seguros e resseguros em 20 países da América Latina, além de Estados Unidos e Espanha.

Confira os temas em destaque no programa da Conferência:

– Mudanças climáticas sob a ótica das companhias seguradoras

– ASG

– Preços do resseguro

– Compartilhamento de dados e concorrência: a nova ordem que desafia o mercado

– Transformação digital (Riscos Cibernéticos)

