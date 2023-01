Especialista em seguros de bike cria diário de viagem

O corretor de seguros Luiz Morales, proprietário da Lar Corretora de Seguros (São Paulo-SP), há 15 anos se apaixonou pelo ciclismo e de lá para cá se tornou especialista em seguro de bike ao oferecer proteção aos parceiros de pedal. Agora, ele se prepara para praticar o esporte em mais uma viagem internacional: embarcou no dia 19 de janeiro para Montevidéu, no Uruguai, e dos dias 20 a 28 fará um percurso de aproximadamente 360 km, chegando até Buenos Aires, na Argentina.

Defensor da importância do seguro para cobrir quaisquer riscos aos equipamentos e ao ciclista que faz um pedal em outra localidade, principalmente internacional, ele teve a ideia de criar um diário de viagem com publicações diárias em suas redes sociais e de sua empresa no Facebook e no Instagram: @luizalvarezmorales e @larcorretoradeseguros.

“Em meio à correria de nossas vidas, nos deparamos com algumas atividades que se tornam paixão, como foi a bicicleta para mim. Mas, como corretor de seguros, não esqueço de que antes de nos distrair e curtir novos lugares temos que pensar em nossa segurança, bem como dos amigos e familiares”, declara Morales.

Entre os muitos amigos que conquistou com a bike, Morales irá acompanhado do segurado Windsor Veiga. Além de mostrar cenas da viagem, o corretor dará dicas sobre o funcionamento do seguro e também o que levar em uma viagem que tem como objetivo pedalar, desde alimentos e repositores importantes, até materiais para manutenção da bicicleta, medicamentos, roupas especiais e cosméticos importantes para a proteção pessoal. Este é o segundo pedal internacional de Luiz Morales, que em 2019 fez o percurso da ciclovia Claudia Augusta, na Europa.

Em um pedal internacional são relevantes alguns seguros:

Seguro de Bike: Cobre roubo, responsabilidade civil, acidentes pessoais e danos à bike. “Caso viaje com a bike para outro país, é possível contratar a cobertura adicional de ‘Garantia internacional’, que garante as coberturas contratadas também fora do país”, explica o especialista.

Seguro Viagem: Tem cobertura para o atendimento médico e despesas hospitalares. Além disso, a seguradora também concede o amparo nos casos em que o segurado estiver com Covid-19 inclusive hospedagem, de acordo com o plano contratado, e a remarcação de passagem. “O cicloturismo é considerado para as seguradoras um esporte de aventura, por isso é fundamental contratar uma cobertura específica chamada ‘Mundo Aventura’”, orienta.

Seguro de Vida: “Tem cobertura mundial, sendo assim, o segurado ou a família poderão acionar em qualquer lugar do mundo de acordo com as coberturas contratadas”, explica. As coberturas que se destacam são: morte natural, morte acidental, invalidez parcial ou total por acidente e assistência funeral.

Para quem pedala somente dentro do país, pode ser uma boa opção incluir uma cobertura acessória no seguro residencial:

Seguro Residencial: Com a contratação da cobertura adicional de subtração de bike, o bem tem cobertura em caso de roubo em todo o território nacional. “É importante se lembrar de incluir esta cobertura opcional no seguro de sua residência, a cobertura básica não inclui”, alerta.

N.F.

Revista Apólice