A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) repudiou veementemente as invasões e as destruições no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional, em Brasília, ocorridas nesse domingo, 08 de janeiro de 2023.

“Como entidade que representa 160 empresas do setor segurador e uma defensora fiel da vida e do desenvolvimento econômico e social do Brasil, a CNseg reitera que a depredação dos bens públicos é um ataque ao Estado Democrático de Direito e à sociedade brasileira, contribuindo para um atraso no crescimento do país, na geração de emprego e renda e na superação da desigualdade social”, disse a Confederação em nota.

A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), representante de operadoras de planos e seguros privados de saúde do país, manifestou o seu total repúdio às ações antidemocráticas. A entidade também presta apoio às instituições que, igualmente, se posicionaram publicamente contra tais atos de vandalismo, tal qual o Fórum de Dirigentes de Agências Reguladoras Federais, liderado pelo presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Paulo Rebello.

“A violência e o desrespeito às instituições não condizem com uma nação que precisa urgentemente promover mais segurança e bem-estar à sua população, em especial no âmbito da saúde”, afirmou a Federação.

N.F.

Revista Apólice

* Esse material ainda está em processo de atualização