Entender guideline das seguradoras na hora da colocação mitiga riscos e agiliza o processo

A Aliá Seguros identificou um problema comum a várias empresas do mercado de seguros: a particularidade de cada seguradora, a sua necessidade de informações para que as propostas passem pelo crivo de aceitação do risco e guidelines desenhados em seus contratos de resseguro.

Algumas empresas concorrentes buscam aprovar produtos em outras seguradoras e não naquela desejada, por conta das exigências. Uma saída poderia ser buscar e identificar companhia que possuem apetite para cada risco específico.

Desta forma, a Aliá aprimorou seu conhecimento sobre a especialidade de cada parceiro e qual o seu apetite para determinados seguros, procurando realizar colocações mais assertivas junto ao mercado. Isso proporcionou maior agilidade no atendimento das demandas dos clientes.

Outra estratégia adotada pelo time técnico da corretora, em parceria com o time de executivos das companhias, é o alinhamento periódico do pipeline, sempre mantendo adequadas às expectativas do cliente com as companhias em que aceitaram o risco. É uma maneira de garantir e fortalecer a parceria entre as equipes.

Neste caso, não foram necessários recursos físicos ou monetários. Apenas de tempo, uma vez que a corretora precisou aprofundar seus conhecimentos em produtos (equipe técnica) e conhecimento das necessidades de seus clientes (equipe executiva).

A corretora se destaca hoje nas modalidades e segmentos nos quais atua e consegue ainda permear em produtos que antes não eram seu foco. Entretanto, faz

isso apoiando seus clientes, apresentando as cotações com mais agilidade e consequentemente alcançando resultados positivos em sua receita.