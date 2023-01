ENS anuncia três novos executivos

Na última semana, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) anunciou três novos nomes em cargos no Conselho de Administração e no organograma executivo da Instituição.

Novo vice-presidente

André Jorge Nascimento Vasco

A vice-presidência da Escola agora está a cargo de André Jorge Nascimento Vasco, que substituiu Antonio Carlos Costa. O executivo também se torna vice-presidente do Conselho de Administração.

Com expertise na estruturação de novos modelos de negócios com foco em novas tecnologias e tendências, Vasco é diretor de Serviços às Associadas da CNseg e foi diretor de Parcerias Comerciais na Prudential, além de superintendente de Seguros nos bancos Safra e Itaú.

Superintendente Regional de São Paulo

Rodrigo de Almeida Matos

A ENS também anunciou Rodrigo de Almeida Matos como novo superintendente Regional de São Paulo. Especialista na captação de novos clientes e na gestão comercial para os mercados de seguros e de capitais, Rodrigo Matos assume uma posição estratégica na Escola, tendo como principal missão expandir a oferta de programas educacionais e captação de alunos no maior estado do País.

Com mais de 20 anos de experiência profissional e passagens por consultorias em gerenciamento de patrimônio nos EUA, onde atuou como gestor de Relacionamento, Matos também foi diretor e gestor Comercial nas autoridades certificadoras da Fenacor, do Sincor-SP e do Sincor-RJ, cofundador e sócio-gerente de um fundo de investimentos nos EUA e vice-presidente do Safra National Bank of New York.

Mudança no Conselho de Administração

Genildo Lins de Albuquerque

Além do vice-presidente André Vasco, o Conselho de Administração da ENS também recebeu Genildo Lins de Albuquerque como novo membro, em substituição a Solange Beatriz Palheiro Mendes.

O diretor de Relações Institucionais da CNseg possui experiência na função e já atuou como membro dos Conselhos Administrativos do BNDES, da Brasilprev Seguros e Previdência, dos Correios e da Telebras. O executivo também foi secretário de Gestão Pública no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e secretário executivo do Ministério das Comunicações.

A ENS agradece a Antonio Carlos Costa e Solange Beatriz Palheiro Mendes pela valiosa contribuição enquanto estiveram nos respectivos cargos e deseja sucesso aos executivos que chegam.

N.F.

