A primeira medida do novo Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, Foi a exoneração de diretorias de autarquias e órgãos governamentais de diferentes áreas. O Ministro, empossado oficialmente ontem (1) pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, exonerou mais de 1,2 mil servidores públicos, entre eles os diretores da Susep.

“O primeiro ato que eu começo hoje (domingo), depois de nomeado, é assinar a exoneração dos cargos comissionados, porque pelo modelo regulatório de Brasília, os cargos do topo da pirâmide quem assina é o presidente, mas na posição intermediária da pirâmide dos cargos, quem assina é o ministro da Casa Civil. Então, hoje eu tenho, apenas no dia de hoje, 1.204 exonerações a fazer de quem está ocupando cargo, vamos dizer assim, do miolo da pirâmide de cargos no Brasil, porque aquela ponta fina da pirâmide quem assina é o presidente”, disse Costa após sua participação na posse do governador da Bahia.

De acordo com portaria assinada pelo novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, foram exonerados o superintendente da Susep, Alexandre Camillo, e os diretores Augusto Cardoso, José Nagano, Marcelo Rocha e Carlos Queiroz.

O Ministro não citou o prazo para as novas indicações. O ex-superintendente da Susep, Alexandre Camillo, preferiu não se pronunciar. Entretanto, em ocasiões informais, ele já havia expressado seu desejo de continuar no cargo.

Confira a portaria na íntegra:

PORTARIAS DE 1º DE JANEIRO DE 2023

Nº 10– EXONERAR

ALEXANDRE MILANESE CAMILLO do cargo de Superintendente da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, código CCE 1.17.

Nº 11– EXONERAR,

no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP:

MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA do cargo de Diretor, código CCE 1.15;

AUGUSTO COELHO CARDOSO do cargo de Diretor, código CCE 1.15;

JOSE CAMILO DE OLIVEIRA NAGANO do cargo de Diretor, código CCE 1.15; e

CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ do cargo de Diretor, código CCE 1.15.