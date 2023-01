Digitalização do seguro garantia

A corretora FINN passa a atuar como uma insurtech e oferece ao mercado de seguros corporativos um novo modelo de cotação, emissão e gestão de apólices, proporcionando uma maneira diferente das empresas se relacionarem com o seguro, por meio de soluções inovadoras tanto para as seguradoras quanto para

seus clientes.

A corretora passa a oferecer novidades digitais para os seguros corporativos, fornecendo desde a gestão e contratação online até ferramentas de gerenciamento de substituições de depósitos judiciais por seguros e gestão de sinistros, tudo por meio de um modelo digital. A plataforma é integrada às principais seguradoras do Brasil, são mais de 10 parceiras, como Tokio Marine, Junto Seguros, BMG, Newe, EZZE, entre outros, que fazem parte do time de parceiros da FINN e oferecem diversas modalidades de seguros.

As modalidades de Seguro Garantia mapeados pela plataforma ultrapassam a faixa de 6 categorias, entre elas, estão o Seguro Garantia Recursal, Judicial Trabalhista, Cível e Fiscal, além de garantias contratuais, como Licitação, Performance, Adiantamento de Pagamento e Aduaneiro, vale destacar que, outros tipos de seguros também são oferecidos pela corretora tech, como por exemplo, Seguros de Ramos Elementares que são comercializados por outro canal de relacionamento. Com mais de R$3 bilhões em coberturas contratadas e mais de 300 clientes ao longo dos seus 3 anos de atuação, a plataforma FINN foi desenvolvida com um algoritmo capaz de facilitar o mapeamento das seguradoras de acordo com o perfil de cada negócio, proporcionando agilidade, organização e economia.

Ser uma Insurtech pioneira, para nós da FINN, é democratizar o uso do seguro para todo e qualquer tipo de negócio, quebrar paradigmas, expandir horizontes, criar oportunidades, e mais do que isso, é renovar a vida de milhares de pessoas e suas empresas e negócios.

O que antes era exaustivo e demorado, os processos de aquisição de seguro, conosco, hoje, você tem a oportunidade de fortalecer seu negócio em 3 minutos. E o cliente gerencia de forma autônoma suas emissões, mas também contando com o apoio de um gerente de contas dedicado a negociar taxas ainda melhores e respaldar aumento de limites.