Delta Global lança ferramenta focada em reduzir multas em frotas

A Delta Global acabou de disponibilizar ao mercado uma ferramenta que pode gerar até 40% de redução nas despesas com multas para empresas. A novidade faz parte do Delta Fleet, plataforma de gestão de frotas, e prevê, através do uso de tecnologia, a redução do valor que será gasto com multas e o acompanhamento, pelo setor financeiro da empresa, do impacto que este custo terá no faturamento mensal. A inovação é resultado da parceria da empresa com a RDMultas, que desde 1998 trabalha realizando consultas e agindo preventivamente nas tratativas jurídicas.

Como funciona

O módulo de multas do Delta Fleet funciona a partir de uma varredura realizada pela plataforma em busca de cada placa de veículo cadastrada no sistema. A pesquisa procura dados das infrações em nível nacional e disponibiliza funcionalidades entre elas, a possibilidade de recorrer a inflação ao pagamento antecipado gerando redução nos custos com multas, possibilitando que as empresas atuem de forma rápida e eficiente.

Com o sistema, o gestor pode economizar tempo, dinheiro e energia dos times, já que em muitos casos, as empresas mantêm uma equipe exclusiva dedicada para realizar as consultas individualmente, estado por estado, levando em consideração cada uma das viagens realizadas pelos veículos. Assim, além da economia financeira que o software possibilita no controle logístico e de frotas, o transportador passa a otimizar o tempo da equipe, podendo direcionar seus talentos para outras atividades.

“O controle de multas, essencial para o resultado financeiro das empresas, sempre foi um grande desafio para seus gestores. A tecnologia da Delta permite que o cliente possa, tanto dentro do próprio módulo, como na listagem ou nos detalhes das infrações, acionar funcionalidades que permitem a indicação de condutor, recorrer de infração e pagar antecipadamente”, explica Silvio Formiga, gerente comercial da companhia.

N.F.

Revista Apólice