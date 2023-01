Acontece hoje, às 18h30, a solenidade de posse da nova diretoria do Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP-BA), no Auditório do Salvador Shopping Business, que contará também com a palestra do psicoterapeuta Jordan Campos. A nova diretoria é liderada por Antonio Daniel Silva Pimentel Mota.

Com as inscrições esgotadas em apenas duas horas após abertura, a primeira edição do Circuito de Palestras CSP-BA contará com a presença de grandes nomes do mercado de seguros baiano.

Reconhecido, o palestrante é psicoterapeuta, iridólogo, especialista em transtornos psiquiátricos e de ansiedade, além de professor e fundador do Núcleo Jordan Campos com curso de formação e pós-graduação em Terapia Transpessoal Sistêmica. Jordan Campos, abordará o tema Saúde Mental e Motivacional.

Com muitas novidades para o ano de 2023, o CSP-BA já planeja abordar o tema “Saúde da Mulher” em março, e contará com profissionais das áreas de saúde e odontologia.

O CSP-BA contribui há mais de 10 anos para o fomento da cultura do seguro de pessoas, capitalização e saúde suplementar no mercado baiano e, conta com a parceria de todos para a continuidade desta missão.

