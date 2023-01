Corretor desenvolve cadernos de planejamento familiar para clientes

Profissional com foco no ramo vida desde 1984, Josusmar Sousa, CEO da MisterLíber Corretora de Seguros, provou no ano passado o que ele defende aos clientes. Sua esposa Simone, com quem era casado há 42 anos, faleceu repentinamente de um infarto fulminante e deixou o legado de dedicação e preocupação com o próximo, especialmente com a família.

“Ela atuava comigo na corretora, na missão de proteger as pessoas, e buscando ampliar este propósito estava cursando Medicina. Conquistamos alguns bens, e sabendo da luta para conseguir, sempre tivemos seguro para tudo”, conta, enfatizando que graças aos seguros de vida que ela deixou, a família pôde pagar os inventários.

Além dos seguros, mesmo sem o menor indício de que iria falecer, a esposa anotava em um caderno informações importantes sobre todos os bens, dados sobre a casa e a família, e senhas diversas, o que foi fundamental para começarem a se nortear. Com a experiência, Sousa criou dois cadernos com indicações de informações a serem preenchidas, imprimiu centenas de exemplares cada e está distribuindo aos clientes.

O primeiro se chama “Kit de documentos legais do meu patrimônio familiar: Última vontade de testamento, diretiva, antecipada de cuidados de saúde e procuração jurídica”. “Este kit facilita acesso aos documentos básicos que toda família precisa. Com sua utilização, a família poderá economizar tempo e dinheiro em pesquisas e taxas legais, além de entender o que está sendo pago a um advogado e conhecer o que é necessário para as principais decisões”, afirma Sousa. O outro, intitulado “Eu estou morto: e agora?”, tem campos para serem preenchidos com todas as senhas e desejos do segurado. “Este livro é um presente valioso para quem fica quando o titular se for, ou se tornar incapaz de realizar contatos, tratar de assuntos de saúde, legais, financeiros, e práticos do dia a dia”, explica.

Josusmar Sousa também é presidente da divisão brasileira da associação internacional MDRT (Million Dolar Round Table), por ser entusiasta e disseminador da importância do seguro de vida. “Quando nascemos nossa chegada é toda planejada: os pais fazem enxoval, festa, enfeitam a casa. Você já se pensou em se preparar para morrer? Porque a única certeza que temos é que todos vamos morrer, é preciso pensar em como vamos sobreviver até a morte e como vamos preparar nossa partida para as pessoas que vão ficar”, afirma o corretor de seguros. “Na MDRT temos diversas publicações e materiais para levar mais informações a consumidores e profissionais de seguros. A mensagem que queremos passar é a da prevenção e do planejamento”.

N.F.

Revista Apólice