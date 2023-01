Consumo de alta renda cresce e mercado de seguros aposta no segmento

O consumo de alta renda é composto por uma extensão de bens e serviços, tendo os carros de luxo como um dos principais segmentos dessa indústria. Após o baque causado pelo isolamento social, o setor registrou retomada acelerada em 2021, movimentando € 288 bilhões em produtos, no mundo todo, o que representa cerca de R$ 1,84 trilhão, levando em consideração a taxa de câmbio do euro, no ano passado.

Com a volta do consumo phygital (físico e e-commerce) no começo de 2022, a demanda do mercado de luxo apresentou crescimento de dois dígitos, no primeiro trimestre, expandindo as vendas entre 17% e 19%, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados da Bain & Company. As projeções da consultoria, referência em estudos sobre itens de consumo de alto padrão, são otimistas para o médio prazo, com expectativa de movimentação entre € 360 e € 380 bilhões até 2025.

Pensando neste mercado, a Seguros SURA oferece soluções que proporcionam mais conforto, segurança e exclusividade para clientes únicos que possuem veículos de luxo. O seguro Auto Único SURA possui coberturas exclusivas para carros com valores a partir de R$ 220 mil reais:

Além de todas as coberturas básicas de um seguro auto convencional, o Auto Único SURA garante cobertura automática de despesas de locomoção, em caso de sinistro, sendo que o segurado escolhe a forma como quer utilizar a verba para as suas locomoções diárias; assessoria de gerenciamento de crise e danos à imagem social na ocorrência de sinistros de danos corporais, dentre outras coberturas e serviços exclusivos.

“Os clientes do segmento de alta renda buscam exclusividade, rapidez, atendimento personalizado e experiência única, e com o seguro não é diferente. O produto possui todas essas características, sendo uma solução especialmente criada para proteger os veículos de luxo contra prejuízos e desconfortos causados pelos mais diversos imprevistos, de forma ágil e especializada, com o objetivo de garantir a mobilidade e o conforto de nossos clientes”, comenta Rodrigo Fujita, diretor de Mobilidade da Seguros Sura.

Atualmente, o Auto Único está disponível para os consumidores da região Sul e dos estados de: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

