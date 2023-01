Condomínios: Alfa oferece seguro de vida para convenção coletiva

A Alfa Seguros, companhia pertencente ao Conglomerado Financeiro Alfa, oferece seguro de vida convenção coletiva para a contratação de condomínios residenciais, comerciais ou mistos, que visam garantir o amparo aos trabalhadores que estão expostos no ambiente de trabalho e as suas respectivas famílias, em caso de imprevistos.

Segundo Joana Salgueiro, superintendente de parcerias da companhia, as coberturas mais procuradas para esse tipo de apólice são a de morte e invalidez por acidente, assistência funeral e cesta alimentação. “Contudo, dependendo da Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) de cada região do País, essas exigências podem variar. Por isso, garantimos que os nossos corretores já encontrem no momento da cotação o plano personalizado em linha com a CCT de sua região”, explica.

A superintendente destaca, ainda, que a Alfa buscou simplificar o processo de cotação, tornando-o mais rápido e simples para o corretor, que precisa focar a atenção no que importa: o atendimento ao cliente. Por esse motivo, as simulações e contratações da apólice da empresa pelo corretor são atualmente todas online, sem a necessidade do envio de relações de nomes e assinaturas.

Além do seguro de vida para condomínios, a Alfa conta também com proteções para mais de 200 segmentos, tais como bares, restaurantes, comércios, farmácias, entre outros. E, segundo a executiva, as facilidades de cotação e contratação se estendem a todas as modalidades.

“Os corretores são essenciais para mostrar a melhor opção para a empresa e os seus funcionários, evitando que o condomínio ou empresa de qualquer outro segmento sofram possíveis penalidades e multas pela falta do seguro de vida, razão pela qual não faz sentido esse profissional perder tempo com processos burocráticos. Assim, além de seguir investindo para lançar apólices alinhadas às novas necessidades dos clientes, nosso objetivo é prosseguir com a desburocratização de atividades ligadas a contratação, cotação e renovação das proteções”, finaliza.

