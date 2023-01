Com aumento nas vendas de seguro, Suhai inicia 2023 celebrando 10 anos

A Suhai Seguradora continua apostando e investindo cada vez mais no Brasil e nos brasileiros. A marca comemorou o sucesso de suas vendas em todo o país, resultado dos sucessivos investimentos em liderar a democratização do acesso ao seguro automotivo.

Em 2022, a companhia apresentou um crescimento de 100% em relação ao desempenho do ano de 2021 no que diz respeito à venda de seguros automotivos. Atingir esse marco de crescimento histórico é motivo de celebração para a seguradora, que reafirma seu compromisso com todos os brasileiros de continuar democratizando o seguro e levando opções para todos os proprietários de veículos, de motos à caminhões, passando por carros com a mais de seis anos de uso, modificados e veículos de coleção.

O mercado nacional de seguros, no mesmo período, apresentou um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, o que faz com que os números da Suhai sejam 285% acima da média de todo o mercado. Um avanço tão expressivo se deve a uma estratégia única de atuação que tem como foco o consumidor e a objetivos de apresentar o seguro acessível a todos os brasileiros com um atendimento de qualidade.

O ano de 2022 marcou a empresa também por novamente ter integrado o ranking GPTW (Great Place To Work, ou seja, as melhores empresas para se trabalhar no Brasil). Essa é a sexta vez consecutiva que a seguradora obtém este reconhecimento, além de a companhia ter sido indicada pela quarta vez seguida, por voto popular, ao Prêmio Reclame Aqui, justamente por ser uma organização que valoriza seus consumidores, estando em um grupo seleto de empresas que prezam pela excelência no atendimento.

Foi também no ano passado que a empresa investiu em aumentar o seu time de atletas brasileiros patrocinados, diversificando os perfis dos pilotos e obtendo enorme sucesso nas quatro parcerias construídas neste ano. Os pilotos parceiros ao longo do ano foram Pipe Barrichello, da Fórmula 4 Brasil; Rick Bonadio, piloto da Império Endurance Brasil; Fabinho da Hornet, piloto tricampeão na categoria Master da SuperSport 400 no SuperBike Brasil; Eric Granado, vice-campeão na MotoE.

“Investir no esporte à motor e valorizar o sonho e os talentos dos nossos pilotos que correm de duas e de quatro rodas representando o Brasil aqui e mundo afora, reforçar o significado do sim da Suhai que é o sim da confiança, o sim do possível e o sim da aceitação. Seja no esporte ou no dia a dia, todo mundo precisa de um sim para seguir em frente nos seus sonhos”, afirma Janaína Iziquiel, diretora de Marketing e Comunicação da companhia.

Para a diretora, o trabalho duro continua e ainda há muito a ser feito para que os atuais e novos clientes possam contar com a seguradora que diz sim para todos, sem discriminação, sem escolha, sem um sistema de pontuação e com preços que cabem no bolso para garantir que a paz e tranquilidade permitam os clientes focarem no que realmente importa em suas vidas.

“Ter o reconhecimento do canal corretor e de todos os seus clientes é o que impulsionou este crescimento expressivo e consistente da Suhai Seguradora não só em 2022, mas como nos últimos 10 anos. E para 2023, a empresa anuncia que continuará investindo para que seu sim alcance mais brasileiros”, finaliza Janaína.

