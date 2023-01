CNP Assurances conclui aquisição de 100% da CNP Capitalização

A CNP Assurances anunciou a conclusão da aquisição das ações da Icatu na CNP Capitalização S.A. “CNP Cap”, passando a deter 100% das ações da empresa.

A empresa comercializa produtos de capitalização e em 2022 sua arrecadação líquida com títulos de capitalização foi de R$ 841 milhões.

Essa transação, aproximada em R$ 194,5 milhões (35,3 milhões de euros)[1], é a última parte de um acordo global anunciado em 14 de setembro de 2022, permitindo à empresa dar continuidade à sua estratégia internacional com a aquisição de 100% das participações da Caixa Seguridade em cinco companhias que oferecem a possibilidade de comercializar produtos de seguros, odontológicos, capitalização e consórcio (Holding Seguros[2], Previsul, Odonto Empresa, CNP Capitalização e CNP Consórcios).

Stéphane Dedeyan

“Hoje estamos concluindo a etapa final de um projeto de aquisição que está totalmente alinhado com nossa estratégia de desenvolvimento internacional e multiparceiros. A assinatura desses acordos permitirá a companhia acelerar seu desenvolvimento no Brasil por meio de dois modelos de distribuição: uma parceria exclusiva de longo prazo com sua parceira de longa data no Brasil, a Caixa Econômica Federal, e um novo driver de crescimento sob um modelo aberto com essas aquisições de propriedade integral”, afirma Stéphane Dedeyan, CEO da empresa.

[1] Já descontados os dividendos distribuídos ou declarados depois de 1º de janeiro de 2022

[2] Anteriormente conhecida como “Holding Saúde”