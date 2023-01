Clube dos Seguradores da Bahia reúne diretoria para traçar metas

No mês de janeiro, o Clube dos Seguradores da Bahia realizou uma reunião com a diretoria no restaurante Barbacoa, tendo como meta organizar as atividades que serão realizadas pela entidade em 2023. Além de planejar as ações para o jantar comemorativo de aniversário do Clube, que acontece no mês de abril, a diretoria ampliou a divulgação sobre a importância da mulher no mercado de seguros.

Fausto Dorea, presidente da organização, explicou que é preciso alinhar as atividades com a diretoria e focar na importância das mulheres no setor de seguros. “O Clube possui mais de 60 anos de atividades ininterruptas, pois trabalhamos em equipe. Reunir a diretoria com a finalidade de finalizar nosso planejamento estratégico é essencial. Juntos, somos mais fortes! Nossos encontros de negócios são fundamentais para ampliar o relacionamento do setor de seguros na Região Nordeste, contando com a participação dos executivos que compartilham conhecimento com os nossos sócios e convidados. Nesse ano, vamos focar na importância das mulheres para o mercado de seguros, porque temos a noção do potencial das corretoras e executivas que atuam no nosso setor”, explicou.

A reunião de planejamento estratégico para 2023 contou com a presença dos diretores Paulo Roberto, Cassio Coutinho, André Pereira, Edson Magalhães, Mariuchi Uzeda, Claudia Zoboli e Silvana Pedrosa.

