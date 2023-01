Care Plus: Monitoramento Covid-19 e Mental Health

Há 30 anos, a Care Plus atua como um dos principais players de saúde em seu nicho de mercado no país. Cliente ao centro e olhares atentos para inovação fazem parte do DNA da Care Plus, conferindo a mais alta excelência no atendimento aos seus mais de 300 mil beneficiários. A percepção positiva é reforçada por indicadores como a avaliação de 68% de NPS, na voz dos beneficiários. Desde 2016, a Care Plus faz parte da Bupa, grupo britânico com cerca de 38 milhões de clientes em mais de 190 países. Com uma estratégia de crescimento apoiada em parcerias estratégicas, inovação, e tecnologia e criação/manutenção de programas de saúde, a Care Plus está sempre atenta às necessidades de seus beneficiários, buscando sua satis-

fação e qualidade de vida. A exemplo destes contínuos esforços estão os programas Mental Health e Monitoramento Covid-19.

Mental Health

Lançado em 2019, é um modelo de atendimento pioneiro, personalizado, exclusivo e focado no equilíbrio emocional, criado para garantir acolhimento, humanização e cuidado em momentos sensíveis.

Disponível para todos os clientes e beneficiários, o programa pode ser acionado por um número de telefone direto e é baseado em características diferenciadas e fundamentais para a Care Plus, como confidencialidade em todas as etapas do programa, isenção de coparticipação, atendimento 24h por dia, sete dias por semana, célula de atendimento com psicólogos para anamnese, esclarecimentos de dúvidas e apresentação do tratamento proposto, profissionais de diferentes especialidades (Psiquiatria, Psicoterapia, ABA, Denver, e outras) e processo de autorização acompanhado pela equipe do programa, reduzindo qualquer burocracia.

Entre 2020 e 2022, houve um aumento exponencial na busca pelos serviços do Programa Mental Health devido à pandemia da Covid-19. Em março de 2021, a

demanda cresceu 96% em relação ao mesmo período de 2020, e em 2022, foram atendidos 4572 beneficiários, sendo 2327 novos casos (84% de adultos, 16% menores de 18 anos e 1% maiores de 65 anos).

Monitoramento Covid-19

O Programa teve início entre março e abril de 2020, quando a pandemia se agravou no Brasil. Inicialmente, priorizou o atendimento aos beneficiários idosos e pacientes com doenças crônicas, cujo contato já era mais frequente com a operadora. Com o programa, o paciente é acompanhado do início dos sintomas ao pós-alta pela equipe de saúde, e a navegação do cuidado garante que ele tenha o cuidado no local e hora adequados, com o profissional mais indicado e mapeando o score de risco. Adaptado para acompanhar o cenário dinâmico da pandemia, o programa monitorou mais de 7.500 pacientes, incluindo os com alto risco (portadores de doenças crônicas, idosos e gestantes). Com isso, a Care Plus conseguiu reduzir o custo médio por beneficiário em 61%, gerando economia de mais de R$ 6 milhões em sinistros às empresas clientes.

Com uma base de dados completa e em constante atualização, a área de gestão de saúde conseguiu acompanhar em tempo real informações diversas, como a taxa de ocupação dos leitos conveniados e internações. Assim, a equipe sabia para onde direcionar o paciente e garantir seu atendimento de maneira ágil e eficaz. Para Ricardo Salem, diretor de Saúde da Care Plus, “Levar informação e se colocar à disposição de forma ágil, fácil e amigável é fundamental para diminuir a angústia do paciente. Com as informações corretas é possível traçar as estratégias adequadas de navegação junto à rede prestadora de serviço. Ou seja, levar o paciente para o lugar correto, na hora correta. Agradecemos o reconhecimento e estamos muito felizes em receber o Prêmio Melhores do Seguro 2022”.