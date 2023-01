Capemisa é seguradora de vida oficial da Corrida de Reis em MT

No próximo dia 15, Cuiabá, no Mato Grosso, recebe mais uma edição da Corrida de Reis. A prova é uma das mais tradicionais do estado, reunindo 15 mil atletas inscritos. Para dar tranquilidade a todos os participantes, a Capemisa Seguradora estará presente com o Vida Eventos, um seguro de acidentes pessoais de curto prazo com contratação simplificada.

Este produto pode ser contratado em até 1 hora antes do início do evento, de forma totalmente digital, gerando agilidade e redução de custos. Além disso, qualquer tipo de evento com mais de duas pessoas está qualificado para contratação. “Trata-se de um produto sem burocracia e que temos ótima aceitação no mercado. Somos especialistas neste tipo de cobertura justamente porque sabemos que muitos eventos só têm a quantidade de vidas do público fechada com poucas horas antes de seu início. É o caso de corridas de rua e provas de ciclismo, por exemplo. O corretor e o organizador precisam ter essa flexibilidade para comporem uma proteção que atenda a todo o público presente”, comenta o diretor comercial da Capemisa Seguradora, Fabio Lessa.

A apólice e demais documentos são emitidos em até 5 minutos. “Quando a gente organiza uma festa de 15 anos, um encontro com parentes, uma competição entre amigos, não pensa nos imprevistos que também podem acontecer, pois as pessoas estão expostas aos mesmos riscos independente do porte do evento. Contratar o Vida Eventos representa o cuidado com as pessoas que fazem o espetáculo acontecer e garante a segurança financeira necessária para os organizadores e patrocinadores, uma vez que são responsáveis por qualquer incidente que aconteça”, avalia.

Este tipo de proteção deve se tornar cada vez mais necessária. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o Brasil fechou 2022 com aproximadamente 590 mil eventos realizados. A previsão era de 440 mil e o resultado anima toda uma cadeia de serviços, como a de Seguros. O mercado securitário é de extrema importância para os eventos, pois oferece conforto e proteção aos envolvidos em caso de alguma eventualidade.

K.L.

Revista Apólice